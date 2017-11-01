طلب إحاطة بشأن اختطاف 3 عمال بـ«ليبيا» واحتجاز آخر بالعراق

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تقدم النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلبى إحاطة للدكتور على عبد العال، موجهين لوزير الخارجية الدكتور سامح شكرى، بشأن احتجاز عامل مصري بإقليم كردستان العراق واختطاف ثلاثة عمال مصريين في ليبيا.

وذكر الخولي، فى طلبه الأول أن الخطاب الوارد إلينا من المواطن عبد الفتاح ربيع خضر، والذى أفاد أن شقيقه، ويدعى خالد ربيع حامد خضر، من مركز «بسيون» بمحافظة الغربية قد تم احتجازه منذ 21 أبريل الماضي فى سجون الأسايش العامة بمحافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، وذلك بعدما تم القبض عليه من قبل شرطة الإقليم بسبب عدم حيازته لأوراق ثبوتية عند عودته من عمله ليلا، لافتًا إلى أن المحتجز قد سافر إلى إقليم كردستان العراق فى سبتمبر من عام 2015 للعمل بأحد المطاعم هناك.

بينما قال فى طلبه الثانى، إن الخطاب الوارد إلينا من المواطن رضا فرج مرعي، بناء على ما تلقاه من المواطن طه مبروك عبد الرازق، والذى يفيد اختطاف ثلاثة عمال مصريين فى ليبيا، من بينهم زوج شقيقه الأول ويدعى حمدي أحمد حسين الدبيكي، وشقيق الثاني ويدعى فولي مبروك عبد الرازق، مشيرًا إلى أن العمال الثلاثة المصريين من مركز العدوة بمحافظة المنيا، وقد تم اختطافهم منذ 10 أيام من قبل جماعة مجهولة، حيث سافروا إلى ليبيا منذ حوالي سنة وكانوا يعملون بمنطقة «تاجورا» بطرابلس الليبية.

وطالب وزارة الخارجية بسرعة التدخل باتخاذ اللازم والتواصل مع كل الجهات المعنية لإطلاق سراح العامل المصري، وتحرير العمال المصريين المختطفين، على أن يحال موضوع طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.