طالب يعتدي على مدرس بسلاح أبيض في الدقهلية

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قام أحد الطلاب بمدرسة دكرنس الثانوية الزراعية بمحافظة الدقهلية، بالتعدي على أحد المعلمين بالمدرسة، باستخدام سلاح أبيض، مما تسبب في إصابته بجرح قطعي في الوجه.

اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة دكرنس بورود بلاغ من "مصطفى .ع . أ .ش" 57 سنة مدرس محاصيل زراعية بمدرسة دكرنس الثانوية الزراعية المشتركة، ومقيم بقرية "طناح" التابعة لمركز المنصورة، يفيد بقيام "محمود . س . ى" 16سنة طالب بالصف الأول الثانوى بذات المدرسة ومقيم بقرية "ميت رومى" التابعة لمركز دكرنس، بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة".

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وبدأت الواقعة حينما قام المدرس بمعاتبة الطالب على معاكسة إحدي زميلاته بالمدرسة، ونتج عن الإعتداء إصابته بجرح قطعى أعلى الحاجب الأيمن أثناء اليوم الدراسي، ليتم تحويل المدرس إلى مستشفى دكرنس لتوقيع الكشف الطبى عليه وإخطار إدارة دكرنس التعليمية.

تم تحرير المحضر رقم 19167 جنح مركز دكرنس لسنة 2017 وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى حول الواقعة وضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم.