«النواب» عن تحرير «الحايس»: رسالة طمأنة للعالم.. ردًّا على المشككين

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أشاد عدد من نواب البرلمان بنجاح القوات المسلحة فى تحرير النقيب محمد الحايس من أيدي العناصر الإرهابية، وذلك بعد اختفائه عقب الحادث الإرهابي الذي وقع فى منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات البحرية بصحراء الجيزة، يوم الجمعة قبل الماضية، وذلك عقب اشتباكات عنيفة بين قوات من الأمن كانت متوجهة لمداهمة عناصر إرهابية مختبئة في منطقة الواحات التابعة للجيزة، مما أدى إلى استشهاد 16 شرطيا، وإصابة 13 آخرين، حسب بيان الداخلية.

من جانبه أكد المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن عملية تحرير النقيب محمد الحايس تؤكد القدرات غير العادية التى يتمتع بها جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة.

وأضاف السويدى، فى تصريح له اليوم الأربعاء، أن هذه العملية النوعية ردت على كل المشككين فى قدرات الداخلية وأجهزة الأمن عموما، لأنها انتهت بنسبة نجاح مئة فى المئة، من خلال القضاء على بؤرة إرهابية شديدة الخطورة، وإعادة البطل محمد الحايس، وأيضا تمثل هذه العملية والعمليات المتلاحقة التى تشنها أجهزة الأمن ضد العناصر الإرهابية إعادة لحق الشهداء الذين راحوا ضحية العمل الإرهابى الخسيس فى طريق الواحات.

وتابع: «نبارك للشعب المصرى عودة ابنه الحايس، ونبارك للجيش والداخلية إعادتهما الاعتبار ليس فقط لأبنائهما ولكن لكل المصريين»، مضيفا: «لن تكون هذه هى الحرب الأخيرة مع الإرهاب الذى يريد أن يقوض أركان الدولة، ولكننا نثق بجيشنا وشرطتنا وقدرتهما على حماية مقدرات الدولة».

بينما قال النائب علاء والى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة الأبطال أدوا دورا بارزا، وعملية فدائية باسلة، انتهت بنجاحهم فى تحرير النقيب البطل محمد الحايس، وسط سعادة غامرة، وأكدت قدرة رجال الجيش والشرطة فى القضاء على عدد من الإرهابيين المتورطين فى حادث الواحات، والقصاص من كل الخونة، لافتًا إلى أنها رسالة طمأنة للمواطنين والعالم أجمع بقدرة مصر على محاربة الإرهاب.

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وأضاف والى أن هذه العملية مثال للتخطيط والتنسيق الجيد والمتكامل بين قوات الجيش والشرطة، وإحكام التخطيط واختيار التوقيت المناسب، مما أسفر عن تنفيذ عملية ناجحة بكل المقاييس، مؤكدًا أن هذه العملية رفعت الروح المعنوية لقواتنا الباسلة من رجال القوات المسلحة والشرطة، وأثبتت قدرتهم على مواجهة العناصر والجماعات الإرهابية والتكفيرية فى أى مكان، ودحرها ونزعها من جذورها حتى يتم تطهير مصر من هذا الدنس.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة والأجهزة التنفيذية بأن يأخذوا القوات المسلحة الباسلة مثالا لهم فى الجدية فى العمل لتحقيق نقلة تنموية أوسع خلال الفترة المقبلة، نظرا لما تقوم به القوات المسلحة من جهود ملموسة بكل جدية ونشاط على أرض الواقع، مطالبا بضرورة التنسيق والتعاون بين القوات المسلحة ورجال الشرطة لمواجهة الإرهابيين، والتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه استهداف أمن مصر واستقرارها.

وفى نفس السياق قالت النائبة عبلة الهوارى، عضوة مجلس النواب، إن عملية تحرير النقيب محمد الحايس من أيدى العناصر الإرهابية، بعد اختفائه 10 أيام تقريبا منذ حادث الواحات الإرهابى، خطوة تمثل نجاحا مبهرا للدولة، فى ضوء ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الأخيرة لفرنسا، من أنه لن تتخذ أى قرارات دون تكاتف وتنسيق أجهزة الدولة.

وأوضحت عضوة مجلس النواب، أن تحرير الحايس دليل على العمل الدؤوب لقواتنا المسلحة والشرطة للدفاع عن أرض الوطن وعدم التفريط فى أى جندى أو مقاتل مصرى.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، زار النقيب محمد الحايس فى مستشفى الجلاء العسكرى، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد نجاح القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة فى تحريره من أيدى الإرهابيين، والقضاء على عدد من العناصر الإرهابية فى إحدى المناطق الجبلية غربى الفيوم، فى إطار الجهود المتواصلة لتعقب الإرهابيين المتورطين فى حادث الواحات.