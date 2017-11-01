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تناول الأسماك أثناء الحمل تمنع إصابة طفلك بهذا المرض

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تناول الأسماك أثناء الحمل تمنع إصابة طفلك بهذا المرض تناول الأسماك أثناء الحمل تمنع إصابة طفلك بهذا المرض

التحرير

كشفت دراسة طبية النقاب عن أن تناول المرأة الحامل لما بين وجبتين إلى 3 وجبات سمكا في الأسبوع، يحمي مولودها من فرص الإصابة بالنوبات الربوية.

فقد وجد الباحثون فى جامعة "جنوب فلوريدا" الأمريكية، أن الأطفال الذين يستهلك أمهاتهم جرعات مرتفعة من الأحماض الدهنية والأوميجا -3 يوميا خلال الثلث الثالث من الحمل، هم أقل عرضة لتطوير مثل هذه المشكلات في التنفس.

ويقترح الباحثون أن يتبع النساء الحوامل توصيات "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية، باستهلاك ما بين 8 -12 أوقية (2-3 حصص) من الأسماك أسبوعيا لتنخفض فرص إصابة أطفالهن بالربو.

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وشملت الدراسة 346 امرأة حاملا في الثلث الثالث من الحمل ممن أخذن أحماض أوميجا 3 الدهنية يوميا و349 من اللواتي تناولن الدواء الوهمي. وقسم الباحثون السكان التجريبيين إلى ثلاث مجموعات على أساس مستويات دمهم من الأحماض الدهنية أوميجا 3.

وأشارت المتابعة إلى فعالية هذه الجرعات من الأوميجا -3 فى تقليل فرص إصابة الأطفال بنسبة 34% بالأزمات الربوية.
 

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التحرير

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