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أيدت الحجاب وهذه حقيقة زواجها من «الفيشاوي».. 12 معلومة عن دنيا عبد العزيز

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أيدت الحجاب وهذه حقيقة زواجها من «الفيشاوي».. 12 معلومة عن دنيا عبد العزيز أيدت الحجاب وهذه حقيقة زواجها من «الفيشاوي».. 12 معلومة عن دنيا عبد العزيز

التحرير

"طفلة معجونة بمياه الفن"، هكذا وصفها المخرج عاطف سالم فور مشاهدته لها، ترقص وتغني وتقلد الفنانين، حتى جاءت لها فرصة الظهور لأول مرة في فيلم سينمائي من بطولة محمود حميدة، فذهبت إلى التصوير ووقفت أمام الكاميرا بمنتهى الثقة، رغم كونها طفلة في العاشرة لا تعرف شيئا عن أساسيات العمل السينمائي، ومن هنا جاءت انطلاقة مسيرتها الفنية التي بدأت في عام 1992 واستمرت حتى الآن.

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في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 12 معلومة عن الفنانة دينا عبد العزيز.

1- ولدت في 1 نوفمبر 1982.

2- كانت تعيش فترة طفلوتها بدولة الكويت.

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3- مناسبة دخولها إلى عالم الفن جاءت بطلب الفنانة دلال عبد العزيز، صديقة الأسرة، لوالدة "دنيا" بالاستعانة بها في فيلم جديد من بطولتها والفنان محمود حميدة بعنوان "صراع الزوجات"، فوافقت الأم وذهبت "دنيا" في اليوم التالي لبدء التصوير، وفق ما ذكرت في لقاء تليفزيوني سابق.

4- أكدت أن "دنيا سمير غانم"، قد سُميت على اسمها، لشدة العلاقة التي كانت تربط أسرتها بأسرة الفنان سمير غانم.

5- استطاعت أن تلفت صناع السينما إلى موهبتها سريعا، فاستمرت مشاركتها في عدد من الأفلام الناجحة مثل: "الجراج، حنحب ونقب، المرأة والساطور"، بجانب عدد من المسلسلات مثل: "افتح قلبك، حكاية جواز عرندس، الابن الضال، خلف الأبواب المغلقة".

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6- تخرجت بتقدير جيد جدا في معهد السينما، قسم إخراج.

7- كان مشروع تخرجها في المعهد العالي للسينما فيلمًا قصيرًا عن المخرج الراحل عاطف الطيب.

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8- شهدت فترة الألفينيات تألقها في عدد من الأفلام السينمائية، وفي مقدمتها فيلم "أمير الظلام"، مع الفنان عادل إمام، وفيلم "كلم ماما"، مع عبلة كامل ومنة شلبي وحسن حسني، وفيلم "حالة حب".

9- شاركت فيما يقرب من 100 عمل فني، وتألقت في موسم رمضان الماضي بدور "فريدة"، في مسلسل "ظل الرئيس"، ورغم أنه دور قصير فإنها اعتبرته من أهم الأدوار في مسيرتها الفنية، خاصة بعد النجاح الكبير غير المتوقع الذي حققه المسلسل، وكذلك تفتخر بدورها في مسلسل "الأسطورة"، مع محمد رمضان.

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10- تزوجت من المنتج "محمد حسيب محمد"، وحدث الانفصال بعد فترة قصيرة.

11- أُشيع خبر زواجها سرا من الفنان فاروق الفيشاوي، ولكنها كذبت ذلك الخبر في لقائها التليفزيوني مع برنامج "بالألوان الطبيعية"، على قناة "دريم 2"، مؤكدة أنها من أقرب الأصدقاء للفنان فاروق الفيشاوي.

12- أكدت أنها مع فكرة ارتداء الحجاب وضد ارتداء النقاب، معلقة: "يا رب أرتديه طبعا.. وأنا مع كل حاجة ذُكرت في القرآن"، وجاء ذلك في إطار تحليلها لشخصية "ندى"، الفتاة التي قدمت دورها في مسلسل "ونوس"، وكانت تتاجر بالدين.

 

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التحرير

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