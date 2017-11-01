«شنب» محمد ممدوح وفستان سارة سلامة.. 10 لقطات مثيرة من حفل الأهرام

التحرير

في فندق "كامبنسكي" بالتجمع الخامس، أقيم مساء أمس الثلاثاء، حفل توزيع جوائز مهرجان الأهرام، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم الفنانة القديرة نادية الجندي ويسرا وسارة سلامة وياسر جلال وهاني سلامة وغيرهم.

ونستعرض فيما يلي مجموعة من أبرز اللقطات بالحفل..

1- سارة سلامة

واصلت الفنانة الشابة "سارة سلامة"، ابنة الفنان "أحمد سلامة"، إثارة الجدل بإطلالاتها الجريئة، حيث ارتدت أمس فستانًا أسود طويلا مكشوفا كثيرًا، وهو ما عرضها لانتقاد واسع عقب تداول صورها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

2- سهر الصايغ

رغم أنها لفتت الأنظار في الفترة الأخيرة بارتداء ملابس لا تناسبها وتظهرها بوزن زائد في كثير من الأحيان، فإن الفنانة الشابة "سهر الصايغ"، ارتدت فستانًا طويلًا أظهر نحافتها إلى حد كبير.

3- ياسمين غيث

تألقت الفنانة الشابة "ياسمين غيث"، حفيدة الفنان الراحل حمدي غيث، في الحفل بفستان قصير، ولكن كان ينقص إطلالتها الإكسسوارات، وبدا ذلك لافتًا بشكل كبير.

4- سوزان نجم الدين

أثارت الفنانة "سوزان نجم الدين" مؤخرًا جدلا واسعًا في مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم في وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، ولكنها لفتت الأنظار بحفل الأهرام بأناقتها الشديدة، حيث تألقت بفستان طويل لقى إعجاب الكثيرين.

5- يسرا

رغم أن الفنانة يسرا عرفت بأناقتها وحسن اختيار إطلالاتها؛ فإن ظهورها أمس لم يكن موفقًا، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا أسود اللون، ولكن الجوارب السوداء التي أضافتها إليه أساءت للتصميم كثيرًا.

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6- عبد الرحمن أبو زهرة

رغم مرضه الأخير بحكم التقدم في السن، فإن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة البالغ من العمر 83 عامًا حرص على حضور الحفل، واصطحب معه ابنته لمساعدته، فهي كثيرة الظهور معه في مثل تلك المناسبات، واعتقد البعض خطأ في وقت سابق أنها زوجته.

7- سالي شاهين

حرصت الإعلامية "سالي شاهين" على حضور حفل الأهرام، ولكن إطلالتها لم تكن موفقة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا أسود اللون لا يناسب قوامها وأظهرها بنحافة مبالغ فيها.

8- نادية الجندي

رغم ارتدائها فستانًا أنيقًا "على الموضة"، مكشوفا من الكتفين، فإن الفنانة "نادية الجندي" أضعفت تصميم الفستان بارتداء جوارب مزخرفة لم تناسب إطلالتها.

9- دينا فؤاد

إطلالة الفنانة "دينا فؤاد" بحفل الأهرام كانت مبهجة إلى حد كبير، حيث ارتدت فستانًا من توقيع مصمم الأزياء بهيج حسين، جعلها أشبه بأميرات ديزني.

10- محمد ممدوح

على ما يبدو أن الفنان "محمد ممدوح" يستعد لدور جديد، حيث بدا بإطلالة مختلفة أمس ولفت الأنظار بشاربه الطويل، وحرص على اصطحاب زوجته معه إلى الحفل.