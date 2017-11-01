«قطر شعب غلابة وعمرو موسى بيحب أغنياتي».. تصريحات نارية لشعبان عبد الرحيم

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ولد في حي الشرابية في القاهرة باسم "قاسم" ولكنه اختار اسم "شعبان" بالوسط الفني وحياته الشخصية نسبة إلى ولادته في شهر شعبان، ومن أشهر أغانيه "أنا بكره إسرائيل"، وكشف المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم عن الكثير من أسرار حياته الشخصية والفنية خلال لقائه أمس الثلاثاء، بالإعلامي تامر عبد المنعم في برنامجه "العاصمة"، المذاع على قناة "العاصمة"، نستعرض أبرزها فيما يلي..

1- عمرو موسى أهداني كتابه

قال شعبان عبد الرحيم إن عمرو موسى أهداه نسخة من مذكراته، وكتب في صدره إهداء خاصا له. وأضاف أنه على اتصال به، ورشحه في الانتخابات، كما أنه حضر عزاء زوجته مع مجموعة من أصدقائه.

وأوضح عبد الرحيم أنه لا يقرأ، لكن شخصا قرأ له الكتاب، قائلًا: "كفاية إن صورة عمرو موسى موجودة على غلاف الكتاب، هو بيحب الأغاني بتاعتي وخاصة لما بقول اسمه".

2- قطر شعب غلابة وملوش ذنب فى اللى بيحصل

شن المطرب الشعبي، هجوما حادا على قطر، مؤكدا أنها تدعم الإرهاب في الوطن العربي.

وأضاف "عبد الرحيم": "قطر شعب طيب وغلبان بس إحنا بنتكلم عن الحكومة اللي بتدعم الإرهاب، لكن الشعب مالوش ذنب في اللي بيحصل، معاهم فلوس كتير بس ناس طيبة".

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3- ليا أصحاب قطريين بحبهم

أوضح عبد الرحيم أن لديه أصدقاء قطريين ولا تزال العلاقة طيبة بينهم: "ليا أصدقاء قطريين بتكلم معاهم هما جدعان وعايشين في مصر من زمان، بس مابحبش أدخل معاهم في أي نقاش عن تميم".

4- أغنية حملة "من أجل مصر"

أكد المطرب الشعبي، أنه يحب النائب إيهاب العمدة، قائلا: "مضيت استمارة حملة من أجل مصر وبعملهم أغنية إهداء للحملة وللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، وعلق النائب على ذلك: "شعبان بيعمل الأغاني دي من غير فلوس لأنه بيحب البلد دي جدا".