وزير الرياضة يلغى لائحة الأندية الجديدة ويقرر العودة بالعمل بلائحة 2008

قرر طاهر أبوزيد وزير الدولة لشئون الرياضة إلغاء لائحة النظام الأساسى للأندية الصادرة بقرار رقم (505) لسنة 2013 وتعديلاتها المشار إليها ، مع ما يترتب على ذلك من أثار.

كما قرر أن يستمر العمل بأحكام لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم (85) لسنة 2008 وتعديلاتها مع ما يترتب على ذلك من أثار لحين تعديلها بالتنسيق مع الأندية والهيئات الرياضية المختصة .

> وأوضح أبوزيد أنه تم إلغاء جميع الإجراءات التي تمت لعقد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية طبقا للنظام الأساسي الملغى (505) لسنة 2013 لعدم انعقاد الجمعية العمومية بالفعل في ظل العمل بأحكام هذا النظام قبل الإلغاء، وتعاد جميع الإجراءات وفقا لأحكام اللائحة الصادرة بالقرار رقم (85) لسنة 2008 على ضوء التعديلات المزمع إجراؤها في هذا الشأن.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض من أحكامه ويبلغ إلى الهيئات والأندية والجهات المختصة لتنفيذه وينشر في الوقائع المصرية .

وناشدت الوزارة ، أعضاء الأسرة الرياضية السعي للمصالحة ونبذ الخلافات .. وقالت في بيانها “علينا جميعا تحمل مسئوليتنا لإعلاء اسم مصر أمام المحافل الإقليمية والدولية ، ومن هذا المنطلق سيكون دافعنا دائما هو الاجتهاد لتكريس النظام الأساسي للأندية الرياضية ونأمل أن يكون هذا الجهد في إطار الحرص على توثيق لوائحنا مع ما تقترحه اللجنة الاولمبية الدولية مع التأكيد على أن يكون الحوار هو سبيلنا لنصل إلى الصورة التي نرجوها جميعا “.

وأضافت ” تؤكد وزارة الرياضة على أنها قد فتحت قناة للحوار المباشر مع اللجنة الاولمبية الدولية ، وقد نتوجه للاجتماع بقادتها في أقرب وفت ممكن لكي نتفق على الالتزام بالميثاق الإوليمبي في إطار الظروف واللوائح والقوانين المصرية”.

أ ش أ