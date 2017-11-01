شذوذ وتجارة أعضاء.. أسرار اختطاف الأطفال في المحافظات

التحرير

مايكل سمير- محمد مجلي- محمد مصباح- محمد حفيظ- عبد الرحمن أبورية- إسلام نبيل- هيثم بطاح- محمود عبد الصبور- نجلاء بدر- عوض سليم- محمد العمدة- إسلام عبد الخالق

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة اختطاف الأطفال في عز النهار وأمام المارة، وكانت آخر واقعة في محافظة أسيوط حينما قام شابان بخطف طالبتين في المرحلة الإعدادية، ووضعهما على ظهر تروسيكل بعد تخديرهما.

التحرير ترصد عملية تجارة خطف الأطفال في المحافظات لاستغلالهم في التسول أو الدعارة والشذوذ وتجارة الأعضاء والابتزاز وطلب الفدية.

التسول فى الإسكندرية الشارع الخلفي لخطف الأطفال والمتاجرة بهم

في محافظة الإسكندرية في يناير 2017 تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم "الأحداث" من ضبط أحد المسجلين كون تشكيلا عصابيا كان محتجزا "3" من الصبية وهم «أحمد . ع . م»، 17 سنة، مقيم حلوان، بمحافظة القاهرة ويوسف . ا . م، 14 سنة مقيم المطرية بمحافظة القاهرة ورامى. ع . ع، 15 سنة مقيم دائرة قسم أول المنتزه، وبسؤالهم قرروا قيام المتهمين باحتجازهم وهتك عرضهم وإجبارهم على ممارسة الشذوذ مقابل أجر مادي.

وشهد الشهر الماضي واقعة جذبت تعاطف الشارع السكندري بعد أن تم العثور على الطفلة "زينب" في العقد الأول من العمر بعد أن سقطت أسيرة لعمليات الاستغلال من جانب أباطرة التسول وقام مختطفوها بارتكاب أبشع عمليات التعذيب من قبل بعض المنحرفين، حيث تم التعدي عليها وحلق شعرها وتعذيبها لإرغامها على قبول طلباتهم بالتسول واستغلالهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية أيضًا من ضبط أحد أشهر المسجلين ويحمل اسم "جمال . م . ا، الشهير بالأسطورة، والمتهم باختطاف واغتصاب 4 أطفال وهتك عرضهم حيث أدلى باعترافات خطيرة أكد خلالها أنه حصل على لقب "الأسطورة" بعد أن شبهه زملائه بـ"رفاعى الأسطورة" فى إشارة منه إلى النجم محمد رمضان.

وذكر المتهم فى تحقيقاته، أنه مارس الجنس مع الأطفال وقام بهتك عرضهم، إلا أن تلك الأشياء تمت بموافقتهم وليس غصبا عنهم.

وأثبتت التحريات قيام المتهم باستدراج الأطفال -4 أطفال- واغتصابهم تحت تهديد السلاح وكانت أعمارهم بين العاشرة والرابعة عشرة.

وقائع خطف الأطفال وقتلهم بالإسماعيلية

محافظة الإسماعيلية شهدت خلال العام الحالي عددًا من حوادث الخطف التي انتهت بالقتل سواء بغرض الانتقام من الأهل أو بقصد طلب فدية.

وشهدت مدينة فايد خلال شهر أغسطس الماضي واقعة قتل الطفلة منة بعد اختطافها من قبل زوجة عمها "إيمان . ح . ع"، ربة منزل انتقاما من والد الطفلة بعد اكتشاف خيانتها مع ابن شقيقه وقام بضربها.

وشهدت أيضًا مدينة القنطرة غرب خلال شهر فبراير الماضي قيام 4 متهمين مسجلين خطر بخطف الطفل أحمد وليد 12 عامًا بمركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، أثناء ذهابه إلى مدرسته بالكيلو 14 بالقنطرة غرب، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على خاطفيه وتم تحرير الطفل.

بني سويف شهدت واقعة واحدة فقط حتى الآن

محافظة بني سويف شهدت واقعة واحدة فقط باءت بالفشل فى مطلع الشهر الحالي، عندما حاول بائعون متجولون خطف طفلة بالصف الرابع الابتدائى، من أمام مدرستها ببنى سويف، ومساومة والدها لدفع فدية 100 ألف جنيه.

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام اثنين من الباعة الجائلين بمحاولة خطف طفلة في الصف الرابع الابتدائي، بحجة توصيلها للمنزل، إلا أن الطفلة رفضت وتمكن المارة من ضبطهم واعتراف المتهمون بمحاولة خطفها لمساومة والد الطفلة على فدية مقابل إعادتها.

حالتا خطف في محافظة سوهاج.. والأهالي يصورون المتهم عاريا

كما شهدت محافظة سوهاج حالتي خطف الأولى فى شهر أبريل، تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من إعادة طفل في 24 ساعة، حيث تم اختطافه من أمام منزله أثناء لهوه بقصد الحصول فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

وتم تحديد مكان اختطاف الطفل بمحافظة قنا، وإلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة.

وفى شهر أغسطس أمسك أهالي مركز البلينا بقرية أولاد عليو دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج لصًا، حاول اختطاف طفل، وربطه الأهالى من يديه وقدميه وقاموا بتعليقه بطريقة "الفلكة" والتعدى عليه بالضرب وتصويره عاريا وتسليمه لقوات الأمن.

6 حالات اختطاف خلال عام 2017 في مدن ومراكز قنا

شهدت محافظة قنا 6 حالات اختطاف في مدن ومراكز المحافظة وذلك خلال 10 أشهر من العام الحالي، وذلك بغرض طلب فدية مالية من أسر المختطفين، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالمحافظة من إطلاق سراح المختطفين دون القبض علي الخاطفين.

كانت الواقعة الأولى عندما اختطف مسلحون مجهولون شابًا في العقد الثالث من العمر يدعى محمد معز، مقيم في مركز قنا، في وضح النهار وذلك أثناء تواجده بالقرب من مسجد السيد عبد الرحيم القناوي، بغرض طلب فدية مالية من أسرته، وظل مختطفًا لمدة 3 أيام، وبعد تضييق الخناق علي الخاطفين تم إطلاق سراحه وعاد إلي أسرته سالمًا.

وتعد الواقعة الثانية إلى قيام مسلحين باختطاف الطالب بكر سيد، طالب بالصف الثالث الثانوي، عقب خروجه من مدرسته بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وذلك بسبب خلافات بين أسرته وأسرة أخرى على قطعة أرض.

وشهدت مدينة دشنا واقعتين خلال هذا العام، بعد قيام مجهولين باختطاف طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، وذلك بغرض الحصول على فدية مالية من أسرته لإطلاق سراحه، لافتاً إلى أن نفس المدينة شهدت واقعة اختطاف شاب يبلغ من العمر 18 عامًا لنفس الغرض -فدية مالية- وعاد إلى أسرته مرةً أخرى بعدما ظل 4 أيامًا مختطفًا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الخاطفين لإطلاق سراح الطفلين.

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وقام آخرون مجهولون باختطاف الطالبة مارينا نشأت لبيب، الطالبة بالصف الثانوي العام بمركز قنا، عقب خروجها من المدرسة، ثم أطلق الخاطفون سراحها وعادت إلى أسرتها مرةً اخرى، بعد قيام أهلها بتقديم بلاغ باختطافها.

وشهدت مركز نقادة قيام مسلحين بخطف طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بقرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، ثم عثر الأهالى علي جثته ملقاة بالقرب من إحدى المناطق الزراعية.

شبرا الخيمة تتصدر جرائم خطف الأطفال في القليوبية

شهد شارع الشهيد أحمد فتحي منشية الحرية بحي شرق شبرا الخيمة اختطاف الطفلة "رقية. ر" التي تبلغ من العمر 6 سنوات أثناء خروجها من منزلها في شهر سبتمبر الساعة السابعة مساء لشراء بعض المستلزمات لوالدتها واختفت بعدها في ظروف غامضة.

وفي شهر أبريل الماضي وسوس الشيطان لعاطل خطف ابن نجل خالة عبدالله .م وطلب مليون جنيه فدية تم تخفيضها إلى 10 آلاف جنيه لإطلاق سراحه واستغل المتهم سيارة والده الشيفورليه لمراقبة تحركات أسرة الطفل عبد الله لينتهز الفرصة لخطفه فيما استعان عمر بتليفون ومنزل والده الموظف دون علمه وأرسل رسالة لوالد الطفل المختطف نصها "لو عايز ابنك جهز مبلغ مالى وسوف نقوم بمحادثتك" وبعد تشكيل فريق بحث تم مداهمة منزل والد المتهم بالمنوفية وتحرير الطفل المختطف وضبط المتهمين.

وفي شهر يوليو تمكن أهالي قرية سرياقوس التابعة لمدينة الخانكة في القليوبية من ضبط سيدة تحاول خطف طفل أثناء تواجده بمفرده داخل أرض زراعية ملك والده، وأوثقوها بالحبال بعدما شاهدوها أثناء محاولتها اختطاف الطفل، أثناء تواجده بمفرده داخل أرض زراعية يمتلكها والده وقاموا بإبلاغ الشرطة التي حضرت واقتادت السيدة لقسم الشرطة.

كما شهدت مدينة شبرا الخيمة اختفاء فتاة تدعى "نور الهدى. أ"، طالبة، خرجت ولم تعد إلى أسرتها مرة أخرى وبحث عنها أهلها فى كل مكان ولم ينجحوا فى العثور عليها كما اختفت طالبة أخرى تدعى "إسراء. ع" خرجت لاستبدال بعض الملابس ولم تعُد إلى أسرتها في ظروف غامضة.

3 حالات خطف في البحيرة

تمكن أهالى قرية الضهرية التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة من ضبط شخص يرتدى نقابا أثناء خطفه أحد الأطفال بالقرية وكان فى طريقه لخطف آخر فى نفس القرية، وقام تاجر حبوب ومقيم قرية شرنوب مركز دمنهور بالإبلاغ عن غياب نجله طالب بالصف الخامس الابتدائى، عقب خروجه من المنزل متجها لمدرسته وتلقيه فى وقت لاحق رسالة على هاتفه المحمول تتضمن اختطافه وطلب فدية مالية قدرها 200 ألف جنيه نظير إعادته.

وأثناء السير بإجراءات البحث والتحري حول الواقعة تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود من الأهالى بضبط أحد الأشخاص برفقته طفل يتشابه فى أوصافه مع الطفل المتغيب حال استغاثته بالمارة.

وتعد الواقعة الثانية إلى تلقي رجال الأمن بمركز شرطة المحمودية البحيرة بلاغًا من المدعو خالد على عبدالجواد، 46 سنة، فلاح، ومقيم عزبة 400 المغازى دائرة المركز باختطاف نجله "أحمد" 25 يومًا، من منزله بذات الناحية وأسفرت جهود فريق البحث عن أن مرتكبي الواقعة المدعوة صابرين محمود عبدالخالق شحاتة، 20 سنة، ربة منزل، ومقيمة بالعنوان ذاته.

وتبين من التحريات وأقوال المتهمة قيامها بارتكاب الواقعة لعدم قدرتها على الإنجاب وأضافت أنه حال سيرها به، سقط منها مما أدى إلى "فك الحبل السري له" فتوجهت به للمستشفى لإسعافه.

السرقة والاغتصاب أبرز حالات الخطف في محافظة دمياط

وفي شهر مارس الماضي بمحافظة دمياط تغيب طالبتان بالثانوية العامة، وهما: ندى الإمام ومريم البصراطي، تم اختطافهما من قِبل سائق تاكسي عقب خروجهما من حصة درس خصوصي،

وتبين من التحريات قيام سائق التاكي بتخدير الفتيات وسرق متعلقاتهما من أموال وهواتف محمولة ومشغولات ذهبية، ومن ثم تركهما في الشارع خلف محكمة رأس البر، وهما فاقدتا الوعي من أثر التخدير، وقام الأهالي بنقلهما إلى المستشفى الأميري في حي الأعصر وإبلاغ ذويهما.

وفي شهر مارس تم ضُبط سائق توك توك يدعى "محمد.ف" يبلغ من العمر 28 عاما، مسجل خطر، وسبق اتهامه في قضايا مماثلة، يحاول اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، بعدما اختطفها بقرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا وتحرك بها إلى منطقة أرض زراعية تقع بين طريق الزرقا / السرو.

واقعة خطف واحدة لطفل لسرقة توك توك خاص به بأسوان

شهدت محافظة أسوان أيضا، حادثة واحدة لخطف إطفال فى شهر فبراير 2017 الماضى، عندما أقدم شخصان على خطف طفل يعمل سائق توك توك، يبلغ من العمر 15 سنة، من مركز نصر النوبة وشخص آخر كان برفته، وذلك بهدف سرقة التوك توك الخاص به، حيث قام الخاطفون باقتياد الطفل والشخص الآخر الى منطقة زراعية، وقاموا بالتعدى البدني عليهما بالضرب وتركوهما وسط الزراعات.

وقد نجحت جهود الأجهزة الأمنية بأسوان في سرعة إعادة سائق التوك توك والشخص الآخر لاحتواء غضب أهالى النوبة من أهالى قرية الديوان النوبية، بمركز نصر النوبة، والذين تجمهروا على طريق كوم أمبو/ نصر النوبة احتجاجا على واقعة الخطف، وتم تحديد هوية الخاطفين وألقى القبض عليهما وتحرر محضر بالوقعة.

الاختطاف من أجل الفدية في مطروح

وفي محافظة مطروح فى بداية العام بشهر يناير، حدثت أولي حالات اختطاف الأطفال حيث تلقت مديرية أمن مطروح بلاغاً من "محمد.ع. ز"، عامل خردة، مقيم عزبة الشيخ عطيوة مطروح، باختفاء نجله فاجأة من أمام مسكنه أثناء اللهو، متهمًا عاملاً لديه بخطف نجله.

وعلى الفور أحبطت قوة أمنية بكمين أمني بمطروح محاولة اختطاف طفل؛ ومساومة أسرته على طلب فدية، حيث تعود التفاصيل، عقب تواجد الضباط والقوة المرافق بخدمة نقطة التفتيش الأمنية بالكيلو 20، إذ قاموا باستيقاف أحد الأتوبيسات، المتجهة من مطروح إلى الدقهلية، وخلال فحص مستقليه تبين لهم وجود شخص بالأتوبيس وبرفقته طفل مخطوف، وضُبط المتهم "السيد. و. م"، 19 عامًا، عامل، مقيم كفر العجيزى، أول طنطا، الغربية، وبصحبته الطفل "عبده. م. ع. ز"، البالغ من العمر 3 سنوات.

أشهرهم «متسولة علوان».. جرائم خطف هددت أطفال الشرقية

وفي محافظة الشرقية يوم السبت 4 مارس الماضي، ورد بلاغ من المدعو «عبدالمنعم.ع» 29 عامًا، فلاح، مُقيم بقرية «أبو الشقوق» يتهم فيه طليقته «د.ح.ز» 29 عامًا، ربة منزل، وزوجها الثاني «أ.إ.ح» 30 عامًا، وأحد أقاربه ويدعى«ع.أ» 26 عامًا، بخطف نجلته الصغرى «ملك» البالغة من العمر 3 سنوات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 274 / 40 أحوال كفر صقر لسنة 2017، وتبين من التحريات السرية، أن الواقعة سببها خلافات عائلية انتهت بقيام الأم بأخذ الطفلة من القرية ولم تخطفها.

ومع عصر يوم الاثنين 3 يوليو الماضي، كان أهالي أرض «علوان» على موعد مع واقعة هي الأشهر خلال العام الجاري؛ إذ تمكن عدد من الأهالي من ضبط «نبوية.ش.ر.ع» 28 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بمنطقة المرج بالقاهرة، سبق اتهامها في قضية سرقة، حال وجودها بمنزل المدعوة «فاطمة.ر.ش.ع» 21 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بذات الناحية، والتي اتهمتها بمحاولة خطف نجلتها الرضيعة البالغة أسبوعين، وبمواجهة المتهمة، وأنكرت ما نسب إليها من محاولة خطف الطفل، وأقرت بأنها حضرت إلى مدينة بلبيس لـ«التسول» فيما تبين كذبها فيما بعد وإخلاء سبيل من قاموا بتوثيقها.