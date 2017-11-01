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مصرع طفل وإصابة ثلاثة آخرين في ميل عقار بالمنصورة

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مصرع طفل وإصابة ثلاثة آخرين في ميل عقار بالمنصورة مصرع طفل وإصابة ثلاثة آخرين في ميل عقار بالمنصورة

مصراوي Masrawy

مصرع طفل وإصابة ثلاثة آخرين في ميل عقار بالمنصورة

11:53 ص الأربعاء 01 نوفمبر 2017

الدقهلية - رامي القناوي:

لقي طفل مصرعه، وأصيب والده وشقيقته وشخص ثالث، إثر حدوث ميل مفاجئ في عقار بمنطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة .

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثاني المنصورة، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بإبلاغ بعض أهالي شارع قاعود بمنطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة، بحدوث ميل شديد لعقار مكون من 6 طوابق على المنزل المقابل له.

وانتقل ضباط المباحث ورجال الحماية المدنية، بقيادة المقدم أحمد عوض وبإشراف اللواء مروان عبد المعطي، مدير إدارة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف ومسئولي شركة الكهرباء والغاز والمياه وحي شرق لمكان الحادث.

وتبين أن العقار تمتلكه سيدة تدعى "فاطمة حن على الحنفي" وصدر له قرار بإزالة ثلاث أدوار مخالفة الشهر الماضي نظرًا لإنشائه بإحدى الحواري الضيقة، ومكون من 6 طوابق على حوائط حاملة، ما أدى إلى حدوث ميل شديد على المنزل المقابل ومصرع طفل وإصابة ثلاثة، نقلوا إلى المستشفى، فيما جرى إخلاء المنزل من السكان ووضع كردون أمني حول العقار والمنازل المجاورة.

وقرر المحاسب حسام عبد اللطيف، رئيس حي شرق المنصورة تشكيل لجنة هندسية لإجراء المعاينة، وبيان أسباب الميل وازالة المبني.

من جهته، قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية: إن مستشفى المنصورة الدولي استقبل حالة وفاة، وثلاثة مصابين جراء الحادث .

وأضاف مكي، أن الحادث تسبب في وفاة الطفل "هشام محمد صالح" 10 سنوات، وإصابة والده "محمد صالح 50 سنة"، وشقيقته "منى" 22 سنة، وحالتهما مستقرة، بالإضافة لإصابة "محمد محمود عبد الله" 40 سنة بكسر بالساق.

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مصراوي Masrawy

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