بعثة صندوق النقد الدولى تزور هيئة الاستثمار (صور)

التحرير

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم الأربعاء، بعثة صندوق النقد الدولى، التى تزور مصر حاليا للتعرف على تطورات إجراءات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وتعقد لقاءات مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية المعنيين بتنفيذ البرنامج، بحضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية.

وأكدت "نصر" أن قانون الاستثمار الجديد الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تضمن عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين وانقسم إلى القطاع (أ)، الذي يمثل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا، ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية، حتى 7 سنوات، والقطاع (ب)، الذي يمثل بعض القطاعات الاستراتيجية، ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 30% من التكلفة الاستثمارية حتى 7 سنوات، كما أن اللائحة التنفيذية للقانون التى أصدرها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، نصت على وجود مكاتب اعتماد حيث يمكن للمستثمر أن يحضر إلى مركز خدمة المستثمرين أو يقوم بإنهاء إجراءات تأسيس شركته من خلال مكتب اعتماد.

وذكرت وزيرة الاستثمار، أن مركز خدمة المستثمرين يتضمن فرعين لكل من بنك الإسكندرية وبنك مصر، ويتم حاليا الانتهاء من أعمال توسيع المركز ليتضمن كل الجهات والهيئات التى نص عليها قانون الاستثمار فى مكان واحد، مما يسهل على المستثمر إنهاء إجراءاته فى مكان واحد يتضمن كل الخدمات التى يحتاج إليها، ويختصر وقت تأسيسه لشركته إلى يوم واحد فقط، حيث يمكن أن نستبدل الآن بمصطلح "الشباك الواحد" مصطلح "خدمة واحدة"، كما أن المستثمر يمكنه تأسيس شركته إلكترونيا من خلال خدمة "أسس بنفسك" على الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للاستثمار وهو خارج مصر، حيث تعمل الوزارة على توفير مناخ جاذب للمستثمرين فى كل القطاعات مثل الإسكان والصناعة والزراعة والسياحة.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص فى ضخ استثمارات جديدة فى المشروعات القومية والبنية الأساسية، كما تعمل الوزارة على دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة.

وأوضحت "نصر" أن كل وزارات الحكومة تتعاون مع بعضها من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادى وفق احتياجات وأولويات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذى وافق عليه مجلس النواب، مما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

شاهد أيضا

وذكرت الوزيرة أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتى تتضمن كل الفرص الاستثمارية فى أنحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة.

وأشارت إلى أن دول مجموعة السبع تقوم بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التوقيع مؤخرا مع ألمانيا، اتفاق الشريحة الأولى لدعم البرنامج بقيمة 225 مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو، كما يتم حاليا مع البنك الدولى، إنهاء إجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى قبل نهاية العام الحالى.

وعقب الاجتماع زارت الوزيرة وبعثة صندوق النقد، صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث أشادت البعثة بخطوات سير العمل بالمركز، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

وأكدت بعثة صندوق النقد أهمية الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التى قامت بها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها قانون الاستثمار، واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال، مؤكدين دعمهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وكل الإجراءات التى تتخذها مصر لجذب المستثمرين.