وزير النقل يعلن الالتزام بالجدول الزمني لتوريد 100 جرار للسكة الحديد

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اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع وفد شركة G E العالمية برئاسة باسكال شويتزر نائب رئيس الشركة لخدمات الدعم الفني، لمناقشة الجدول الزمني الخاص بإصلاح 81 جرار سكة حديد وتأهيل إحدى ورش الهيئة وذلك بحضور قيادات وزارة النقل ورئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

فى بداية الاجتماع أكد وزير النقل ضرورة البدء الفوري في أعمال صيانة الجرارات، وذلك لزيادة نسبة الإتاحية لأسطول الجرارات وخاصة الجرارات GE مطالبا الشركة بخطة زمنية للتنفيذ، بالإضافة إلى تقرير شهرى عن خطة العمل.

وأشار عرفات إلى أن الأولوية الأولى حاليا هى تحديث أسطول الجرارات وسوف يتم التنسيق مع رئيس الهيئة ونائب الصيانة للانتهاء من أول نموذج يتم تأهيله من هذه الجرارات، وكذلك وضع مخطط زمني لتأهيل ورشة التبين بأسرع وقت طبقا لما تم التعاقد عليه.

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وفيما يتعلق بمجال التدريب والتأهيل للعاملين بالسكك الحديدية طالب وزير النقل بتدريب المهندسين والفنيين بورش التبين والفرز على أعمال الصيانة طبقا للمواصفات وضرورة تخصيص فريق عمل من الجانبين لإدارة المشروع على أن يكون فريق العمل المصري برئاسة مدير متفرغ لهذا المشروع، ويكون مسئولا عن إعداد التقرير الشهري، مشيرا إلى اهتمام وزارة النقل بتطوير باقي ورش الهيئة، حيث دعا الوزير إلى قيام الشركة بتقديم رؤيتها لتطوير هذه الورش بما يسمح برفع كفاءتها وكذلك رفع كفاءة العاملين بها لتحسين مستويات الصيانة.

وفي ختام اللقاء أكد الطرفان الالتزام بالجدول الزمني الخاص بتوريد ١٠٠ جرار للسكة حسب الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة «جنرال إلكتريك» الأمريكية.