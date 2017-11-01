اتهمت بتسهيل «الدعارة» وكرمتها أميرة أردنية.. 11 معلومة عن غادة إبراهيم

التحرير

الحديث عن فنها قليل بالمقارنة بالحديث عن الجدل الذي تثيره من حولها، سواء بعمد أو بدون عمد، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضعها في مرمى نيران السخرية بسبب إطلالاتها في المهرجانات، وأحيانا في مرمى الهجوم بسبب اتهامها في قضايا مخلة بالآداب.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 11 معلومة عن الفنانة غادة إبراهيم.

1- ولدت في 1 نوفمبر عام 1972م بمحافظة الإسكندرية، لأب مصري وجدة مغربية لوالدها، وأم مصرية وجدة تركية لوالدتها.

2- عائلتها تعمل في مجال التجارة.

3- درست الباليه في المدرسة الإيطالية "ماريا أوزيليا تريتشي".

4- تعلمت العزف على آلة البيانو بمعهد "الكونسرفتوار"، وكذلك العزف على آلة العود مع العازف العراقي "نصير شمة".

5- بدأت حياتها المهنية من خلال العمل بالإعلانات التجارية.

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6- استطاعت لفت أنظار المخرجين إليها، وشاركت لأول مرة في فيلم "طأطأ وريكا وكاظم بيه"، عام 1995، وفي نفس العام شاركت أيضا في فيلم "قشر البندق".

7- اشتركت فيما يقرب من 60 عملا فنيا، ما بين مسلسلات، منها: "ابن موت، الصفعة، النار والطين، منتهى العشق، اغتيال شمس، أسمهان، ابن الأرندلي، الهارب، ناصر، العصيان"، وأفلام مثل: "يوم ما تقابلنا، بونو بونو، يمين طلاق".

8- نالت جائزة أحسن ممثلة دور ثان، من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، عن دور "نوارة الصعيدية" في فيلم "حبيبتي من تكون"، كما حصلت على جائزة التميز من مهرجان أوسكار "art" عن شخصية "ماري منصور"، في مسلسل "أسمهان".

9- تم تكريمها من الأميرة "سناء عاصم"، ابنة عم الملك عبد الله عاهل الأردن، عن الأعمال الخيرية التي شاركت فيها بعمان.

10- لقبها الجمهور بـ"ليدي جاجا"، بعد ظهورها في حفل ختام الدورة الـ37 من مهرجان القاهرة السينمائي، بملابس وتسريحة، أثارت سخرية الجماهير.

11- ألقت مباحث الآداب القبض عليها بتهمة إدارة 4 شقق للدعارة، وقضت المحكمة وقتها بحبسها هي و4 متهمين آخرين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 300 جنيه، وبعدها قامت نيابة دار السلام، باستئناف قرار محكمة أول درجة بجنح دار السلام، ببراءة الفنانة غادة إبراهيم، وآخرين، من تهمة تسهيل الدعارة وإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، ولكنها خرجت في لقاء تليفزيوني على قناة "العاصمة" لتبرئ نفسها أمام الجمهور، وأغمى عليها أثناء اللقاء من شدة الضغط النفسي.