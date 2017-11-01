بدلة «دينا» وميرفت أمين بفستان «قديم».. 5 لقطات من زفاف نجل شقيقة الزعيم

التحرير

في حفل فخم حرص على حضوره عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، احتفل الزعيم "عادل إمام" بزفاف نجل شقيقته بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وكان على رأس الحضور الفنانة ميرفت أمين ويسرا ولبلبة وخالد زكي وأحمد فؤاد وغيرهم.

ونستعرض فيما يلي عددا من أبرز اللقطات بحفل الزفاف..

1- دينا

أحيت الراقصة "دينا" حفل الزفاف وقدمت عددا من الرقصات المميزة، ولكنها لفتت الأنظار ببدلات الرقص الجريئة التي أثارت كثيرا من الجدل.

2- ياسمين رئيس

رغم تداول أنباء حول استعداد الفنانة "ياسمين رئيس" للقيام ببطولة فيلم "البحث عن أم كلثوم"، وأشيع أنها ستزيد في الوزن لتستطيع أداء شخصية كوكب الشرق الراحلة، فإن الفنانة "ياسمين رئيس" لفتت الأنظار في حفل الزفاف برشاقتها ونحافتها، لتؤكد بذلك أنها ستحافظ على قوامها وستستعين ببدلة تزيد من وزنها بطريقة وهمية.

شاهد أيضا

3- عائلة رامي إمام

حرصت عائلة الزعيم على حضور حفل زفاف نجل شقيقته، ولفتت زوجة المخرج "رامي الإمام" الأنظار بأناقتها وجمالها، حيث تألقت بفستان بسيط وردي اللون، كذلك كان الحفل بمثابة ظهور نادر لأولاد رامي إمام.

4- ميرفت أمين

كانت الفنانة "ميرفت أمين" على رأس الحضور، ولكنها لفتت الأنظار بارتداء فستان قديم، سبق أن ارتدته في حفل زفاف ابنة الفنانة "فيفي عبده" في عام 2014.

5- شيرين رضا

رغم أنها واحدة من الفنانات الأكثر أناقة في الوسط، فإن إطلالة "شيرين رضا" في حفل الزفاف لم تكن موفقة إلى حد ما، حيث ارتدت "بالطو" طويلا رغم أن الأجواء الصيفية غلبت على الحفل.