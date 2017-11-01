أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - لقاء مع هشام التهامى رئيس اتحاد الريشة الطائرة -
السفيرة عزيزة - المخرج/ عاطف شكري " الرجل ينجذب للخيانة أسرع من المرأة " -
ملاعب ONsport - فعاليات مارثون Alex runners -
السفيرة عزيزة - أحمد كرارة - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب -
السفيرة عزيزة - محمد نجاتي - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
السفيرة عزيزة - المؤلف / أسامة فهمي - يوضح كيف جاءته فكرة فيلم " الفندق " -
الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه -
10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات -
مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

تفاصيل لقاء وفد البرلمان المصرى بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن

Google+ Print
تفاصيل لقاء وفد البرلمان المصرى بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن تفاصيل لقاء وفد البرلمان المصرى بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن

التحرير

فى إطار زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، التقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والوفد البرلمانى المرافق له، بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، التى أقامت إفطار عمل للوفد البرلمانى المصرى.

في مستهل اللقاء، أشار كوش شوكسي مساعد المدير التنفيذي للغرفة، إلى أن شريك تجارى مهم للولايات المتحدة، مشيدا بالجهود الجادة التى تقوم بها مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى، لكى تكون البيئة الاقتصادية فى مصر أكثر استقرارا، وجاذبة للاستثمارات الأجنبية. 

في حين أكد المستشار الأول لغرفة التجارة الأمريكية أهمية الزيارات التى تقوم بها وفود برلمانية مصرية، مشددا على ضرورة تكرار هذه الزيارات، للتعرف على القوانين التى تنظم العملية الاقتصادية فى مصر، وخاصة ما يتعلق منها بقوانين الاستثمار، شارك فى هذا اللقاء ممثلو عدد من الشركات العالمية التى لها فروع عاملة بجمهورية مصر العربية. 

من جانبه، أكد الدكتور عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن العلاقات المصرية الأمريكية لها تاريخ طويل، وأنه لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، واستعرض في هذا السياق أهم التشريعات التي أصدرها مجلس النواب في إطار خطة الإصلاح الاقتصادى، مثل قانون الاستثمار وقانون القيمة المضافة، وبعض الإجراءات الأخرى، مثل تحرير سعر الصرف وتحرير الطاقة، وهى كلها أمور كانت محل إشادة من جانب المؤسسات الاقتصادية العالمية، وفى مقدمتها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.

شاهد أيضا

كما أكد الدكتور عبد العال، تحقق الاستقرار السياسى والأمنى فى مصر، وحاجة البلاد إلى المزيد من الشركات الأجنبية، وخاصة الأمريكية للاستثمار فى مصر. 

وكذلك، تطرقت المباحثات إلى أهمية تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، كما شملت أهمية تنشيط السياحة الأمريكية إلى مصر، فى ضوء ما تتمتع به الأخيرة بنحو 1400 نقطة سياحية جاذبة للسياح الأمريكيين. 

كما أكد الوفد البرلمانى المصرى فى هذا الإطار الإجراءات الأمنية العالمية الأخيرة التى تم تنفيذها في المطارات المصرية، حتى أصبحت من أكفأ المطارات في العالم من الناحية الأمنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات"

مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات"

السفيرة عزيزة - محمد عبد العزيز..خطاط مصري يحي الحروف ويحكي قصصها في رسوماته

السفيرة عزيزة - محمد عبد العزيز..خطاط مصري يحي الحروف ويحكي قصصها في رسوماته

ملاعب ONsport - جولة في أهم الأخبار المصرية والعربية الرياضية - الأربعاء 01 نوفمبر 2017

ملاعب ONsport - جولة في أهم الأخبار المصرية والعربية الرياضية - الأربعاء 01 نوفمبر 2017

تفاصيل اختفاء رجل أعمال مصري بجنوب أفريقيا وأسرته: "محدش عارف مكانه"

تفاصيل اختفاء رجل أعمال مصري بجنوب أفريقيا وأسرته: "محدش عارف مكانه"