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«الوزراء» يعقد اجتماعه الأسبوعي لبحث ملفات سياسية واقتصادية

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«الوزراء» يعقد اجتماعه الأسبوعي لبحث ملفات سياسية واقتصادية «الوزراء» يعقد اجتماعه الأسبوعي لبحث ملفات سياسية واقتصادية

التحرير

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين، إضافة لمناقشة تعديل القانون 119 لسنة 2009 والمعروف بقانون البناء الموحد.

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كما يستكمل مجلس الوزراء مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة، فضلا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح بشأن مظلة الضمان الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع أساسية بأسعار مناسبة .

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التحرير

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