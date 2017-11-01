«عبد العال» لـ«الشيوخ الأمريكى»: مصر تقدم الكثير لتحقيق المصالح المشتركة فى المنطقة

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في إطار زيارته على رأس وفد برلماني للولايات المتحدة الأمريكية، التقى الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وبعض أعضاء الوفد المرافق له، بـ«أورين هاتش» الرئيس المناوب لمجلس الشيوخ الأمريكي.

وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى التطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين، حيث أشار الدكتور عبد العال إلى أنها الزيارة الأولى لرئيس البرلمان المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2008.

كما أكد عبد العال أن مصر قدمت وتقدم الكثير لتحقيق المصالح المشتركة فى المنطقة، وفي مقدمتها مكافحة الفكر المتطرف، ومحاربة التنظيمات الإرهابية، والتدخل الفعال فى ملفات المصالحة الفلسطينية وعملية السلام، وهى الجهود التى تتطلع مصر لأن تلقى اهتماما قويا من جانب مختلف دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن قرار تخفيض المساعدات الأمريكية إلى مصر يتناقض مع متطلبات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويعطي انطباعا بعدم استقرار العلاقات بين البلدين.

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من جانبه، أشار السيد رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أنه قد تكون هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر، ولكن نستطيع حلها من خلال الحوار، مؤكدًا أنه يتطلع إلى علاقات قوية بين البلدين.

وشدد على أن استقرار مصر يعني تحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط، كما أعرب عن تطلعه لأن تكون هذه الزيارة بداية جيدة للعلاقات بين البلدين.