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«الزراعة»: فتح السوق الأسترالي أمام صادرات مصر من الموالح

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«الزراعة»: فتح السوق الأسترالي أمام صادرات مصر من الموالح «الزراعة»: فتح السوق الأسترالي أمام صادرات مصر من الموالح

التحرير

قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن "الجانب الأسترالي وافق على فتح أسواقه أمام صادرات من الموالح، وإلغاء الحظر المفروض عليها".

وأضاف "البنا" في تصريح اليوم الأربعاء، أن تلك الخطوة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والحجر الزراعي المصري، للحفاظ على سمعة مصر التصديرية وفتح أسواق جديدة لها في الخارج.

وأوضح أن الحجر الزراعي المصري، تواصل مع نظيره في أستراليا، لتوضيح الإجراءات والخطوات التي اتخذتها مصر مؤخرًا للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية المصرية وخاصة الموالح ورفع قابليتها للتصدير إلى الخارج، وهو ما تفهمَه الجانب الأسترالي وأصدر قرارًا برفع الحظر المفروض على الموالح المصرية.

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وأشار الوزير إلى أن صادرات مصر من الموالح هذا الموسم شهدت طفرة كبيرة، حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره إلى الخارج هذا الموسم نحو 1.5 مليون طن، وكذلك شهدت صادرات البطاطس طفرة كبيرة حيث تم تصدير نحو 810 آلاف طن إلى الخارج.

وتابع "ما زالت تواصل مجهوداتها لفتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج، حيث يتم الغاء الحظر المفروض عليها من قبل الكويت، الأردن، الإمارات، والبحرين، وكذلك تم فتح أسواق جديدة للعنب المصري بالصين"، مشددًا على أن مصر لن تصدر أي منتج زراعي غير مطابق للمواصفات والاشتراطات والإجراءات التي تم إقرارها مؤخرًا، لافتًا إلى أن ذلك يأتي للحفاظ على سمعة مصر التصديرية وهو ما يعد أمنًا قوميًا.

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التحرير

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