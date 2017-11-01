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السيسي للنقيب الحايس: «اجمد انا عارف إنك راجل» (فيديو)

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السيسي للنقيب الحايس: «اجمد انا عارف إنك راجل» (فيديو) السيسي للنقيب الحايس: «اجمد انا عارف إنك راجل» (فيديو)

التحرير

قال علاء الحايس، والد النقيب محمد الحايس: إنه "فوجئ بزيارة الرئيس عبد الفتاح  لنجله، صباح اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا، في أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة، وذلك للاطئمان على حالته الصحية، بعدما أجرى عملية جراحية في يده، بعد تحريره من أيدي الإرهابيين بالصحراء الغربية".

وأوضح والد "الحايس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن السيسي تحدث مع نجلي وقال له: "البلد مبتنساش ولادها.. اجمد كده وأنا عارف إنك راجل"، مُشيرًا إلى أن نجله سوف يجري عملية جراحية في قدمه الأسبوع المُقبل.

وأشار إلى أن العناصر الإرهابية التي اختطفت نجله في حادث الواحات الأخير يوم الحمعة قبل الماضية، منعت الطعام والشراب عن نجله لمدة أسبوع كامل، الأمر الذي تسبب له انخفاض ضغط الدم، فضلًا عن حدوث مضاعفات بالجسم.

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التحرير

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