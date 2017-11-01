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تعرف على أسعار الذهب اليوم (إنفوجراف)

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تعرف على أسعار الذهب اليوم (إنفوجراف) تعرف على أسعار الذهب اليوم (إنفوجراف)

التحرير

شهدت الذهب اليوم استقرارًا ملحوظًا وتصدر عيار 21 الأكثر تداولا المشهد مُسجلًا نحو 626 جنيه للجرام، وأتت باقى الأسعار على النحو الموضح بالجدول.

 

ذهب

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فيما شهدت مؤشرات التداول مع مساء أمس عوده جديدة لعيار 21 بعد توجهها نحو عيار 18 خلال الأيام القليلة الماضية، جاء ذلك وسط توقعات للتجار بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الإقبال على عيار 21 ليس مؤشرًا حقيقيًا على وجود حراك بسوق التداول، وإنما قد يكون من باب الاتجار والمضاربة بالأسعار، وهذا سيظهر بشكل أكثر وضوحًا مع نهاية الشهر الجاري.

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التحرير

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