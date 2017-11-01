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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 26

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 26 الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 26

التحرير

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على معظم أنحاء الجمهورية لطيف في أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 18    26   

وسط الدلتا 17 26

الإسكندرية 16 25

بلطيم 17 25

مرسى مطروح 15 24

السلوم 14 23

سيوة 12 25

بورسعيد 19 26

دمياط 19 25

العريش 15 25

رفح 15 24

الإسماعيلية 16 28

السويس 16 28

رأس سدر 17 27

نخل 08 24

نويبع 20 27

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سانت كاترين 07 21

الطور 15 26

شرم الشيخ 21 29

الغردقة 20 29

مرسى علم 21 29

الفيوم 16 27

بنى سويف 15 27

المنيا 13 27

أسيوط 14 27

سوهاج 15 28

قنا 15 28

الأقصر 16   29

أسوان 17     30

أبوسمبل 16  27

الوادى الجديد 15    29

شلاتين 20    29

أبو رماد 21   28

رأس حدربة 19 28

حلايب 22 27

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