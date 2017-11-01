مؤمن سليمان يتحدث عن فرص الأهلي أمام الوداد ودور عماد متعب (فيديو)

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قال مؤمن سليمان، المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة، إن فرص الأهلي والوداد المغربي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا "متساوية"، مشيرًا إلى أن كلا الفريقين لا يملك أفضلية على الآخر.

وأضاف «سليمان»، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة «dmc sports»، أن النتيجة الإيجابية التي حققها الوداد في مباراة الذهاب ببرج العرب، لا تضمن له حصد اللقب، ولن يتمكن من الهجوم في ملعبه وترك مساحات للاعبي الأهلي، الذي يملك لاعبين كبار قادرين على صنع الفارق.

وتحدث مدرب الزمالك السابق، عن وليد أزارو، مهاجم المارد الأحمر، مؤكدًا أن ما يشفع له إهداره للفرص السهلة هو سنه الصغير، لكنه يملك إمكانيات بدنية وتكتيكية هائلة.

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وتابع: «عماد متعب قادر على لعب مباريات الأهلي على ملعبه كاملة، لأن فريقه يتواجد في منتصف لعب المنافس أغلب الوقت»، معلقًا: «متعب في منطقة الـ18 حاجة تانية».

وتطير بعثة الأهلي إلى المغرب اليوم، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، في اللقاء المقرر له السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1 من أجل حصد اللقب الإفريقي، حيث انتهى لقاء الذهاب بهدف لكل فريق.