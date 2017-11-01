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عبد الفتاح: السيسي قال «محدش ينام غير لما ناخد تار شهداء الواحات»

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عبد الفتاح: السيسي قال «محدش ينام غير لما ناخد تار شهداء الواحات» عبد الفتاح: السيسي قال «محدش ينام غير لما ناخد تار شهداء الواحات»

التحرير

أشاد الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، الثلاثاء، بجهود القوات المسلحة والداخلية في القضاء على العناصر الإرهابية التي نفذت هجوم الواحات الأخير، وتحرير النقيب محمد الحايس.

وقال عبد الفتاح، خلال برنامج «حلقة وصل» على قناة «أون لايف»: «أعتقد إن الرئيس قال للقيادات محدش ينام إلا لما ناخد بتار أولادنا»، مؤكدًا أن هدف الإرهاب دائمًا هو أن يفقد الشعب ثقته في نفسه وفي مؤسساته وقياداته.

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ونفذت الأجهزة الأمنية صباح أمس، عملية في الصحراء الغربية، أسفرت عن قتل عدد كبير من العناصر الإرهابية وتحرير «الحايس».  
لمزيد من المعلومات اقرأ  تفاصيل عملية «ثلاثاء الثأر» وتحرير النقيب «الحايس» 

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التحرير

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