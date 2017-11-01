«جمهورنا ده حمانا».. الأهلي لا يخذل «حشود التتش» أبدا (أرقام)

التحرير

حضر الآلاف من جماهير الأهلي في مدرجات ملعب مختار التتش بالجزيرة، لحضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، لمؤازرة الفريق قبل مباراته المهمة أمام الوداد المغربي، يوم السبت المقبل.

تواجد الآلاف من جماهير الأهلي في مدرجات ملعب مختار التتش بالجزيرة، لحضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، لمؤازرة الفريق قبل مباراته المهمة أمام الوداد المغربي، يوم السبت المقبل.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي، يوم السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحتاج للفوز بأي نتيجة على الوداد المغربي أو التعادل بأكثر من هدف، من أجل التتويج بلقب البطولة، بعدما انتهى لقاء الذهاب بهدف لكل فريق.

الجماهير حضرت بالآف، حتى ملأت مدرجات ملعب التتش، الأمر الذي تسبب في اقتحام المئات للملعب من أجل حضور المران، حتى وصلت الجماهير لأرض الملعب، ليتقرر إلغاء المران.

حضور الجماهير بهذه الأعداد الغفيرة ليس المرة الأول، حيث سبقته عدة مرات من قبل، ترصدها لكم "التحرير" في السطور التالية..

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-الجمهور يؤازر الفريق قبل موقعة رادس

شهد ملعب مختار التتش، أعدادا غفيرة ملأت المدرجات لمؤازرة الفريق الأحمر، قبل مواجهة الأهلي والترجي التونسي، في إياب ربع نهائي أبطال إفريقيا، بملعب رادس في تونس، حيث تعثر الأهلي في لقاء الذهاب ببرج العرب بتعادل إيجابي بهدف لمثله، إلا أن مفعول السحر من الجماهير كان إيجابيًا للغاية، حيث منح الفريق الثقة ليحقق فوزًا غاليًا بهدفين مقابل هدف، ليتأهل لنصف نهائي إفريقيا، هذا الموسم.



-الجمهور يحضر في التتش قبل موقعة النجم الساحلي

كعادته جمهور لا يكل ولا يمل من تشجيع فريقه خاصة في أحلك اللحظات التي يمر بها ويعاني من نتائج سلبية، دائمًا ما يكون حاضرًا وسندًا له، وهو ما حدث بالفعل، في مباراة الفريق أمام النجم الساحلي، موسم 2015 ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد أحرزه وليد سليمان.



-الجماهير تؤازر الفريق رغم خسارة الدوري

"ع الحلوة والمرة معاه".. جملة لا تردد من فراغ، دائمًا ما كان يهتف بها الجمهور في المدرجات، حيث إن الجمهور تواجد بأعداد مهولة في ملعب مختار التتش، موسم 2014-2015، التي فقد فيها الفريق لقب الدوري، إلا أن ذلك لم يمنع الجمهور من مؤازرة الفريق قبل مباراة القمة بالدوري التي أقيمت كتحصيل حاصل، ولكن دورهم كان كبيرًا للغاية، بعدما ساهموا في مساندة الأهلي للفوز على الأبيض بثنائية نظيفة، ليفسد الأهلي فرحة غريمه التقليدي الزمالك بالتتويج بالبطولة.

-الجمهور يحتل التتش قبل لقاء حسم الدوري

حضرت جماهير الأهلي، بكثافة في ملعب مختار التتش، الموسم الماضي، قبل مباراة الإسماعيلي، التي كان يحتاج فيها الأهلي للفوز على الدراويش، من أجل التتويج بالبطولة، وهو ما تحقق بالفعل، عندما فاز الأحمر بثنائية مقابل هدفين، أعادت له اللقب اللقب الذي غاب عن الفريق لمدة عام ليعود لأحضان الجزيرة.

-الجمهور يفاجئ بيسيرو في مرانه الأول

تعاقد الأهلي مع البرتغالي جوزيه بيسيرو، في موسم 2015، بعدما فقد الفريق الأحمر لقب الدوري المصري، ليحضر الجمهور المران في ملعب مختار التتش، حيث كان المران الأول لجوزيه بيسيرو، الذي أعلن اندهاشه من الأعداد الغفيرة التي حضرت للملعب، والتي كان لها مفعول السحر، لينجح الأهلي في التتويج ببطولة كأس السوبر المصري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بالإمارات على ملعب العين.