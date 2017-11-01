أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - لقاء مع هشام التهامى رئيس اتحاد الريشة الطائرة -
السفيرة عزيزة - المخرج/ عاطف شكري " الرجل ينجذب للخيانة أسرع من المرأة " -
ملاعب ONsport - فعاليات مارثون Alex runners -
السفيرة عزيزة - أحمد كرارة - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب -
السفيرة عزيزة - محمد نجاتي - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
السفيرة عزيزة - المؤلف / أسامة فهمي - يوضح كيف جاءته فكرة فيلم " الفندق " -
الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه -
10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات -
مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المبعوث الأممي بليبيا يبحث مع وزير الخارجية الإسباني "خطة العمل من أجل ليبيا"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المبعوث الأممي بليبيا يبحث مع وزير الخارجية الإسباني "خطة العمل من أجل ليبيا"

01:42 ص الأربعاء 01 نوفمبر 2017

المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة

طرابلس - أ ش أ:
بحث المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الإسباني الفونسو داستيس، "خطة العمل من أجل ليبيا" ودعم مدريد لجهود الأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية في ليبيا.

وذكرت البعثة الأممية، في بيان لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن سلامة أعلن عن "خطة العمل من أجل ليبيا" خلال اجتماع رفيع المستوى حول ليبيا عقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك أواخر شهر سبتمبر الماضي بحضور قادة وممثلين عن الدول المعنية بليبيا.

وتتضمن "خطة العمل من أجل ليبيا" ثلاث مراحل تقضي الأولى منها بتعديل الاتفاق السياسي الليبي، والثانية تدعو خلالها الأمم المتحدة إلى مؤتمر عام موسع بمشاركة جميع الأطراف والقوى الليبية، على أن تنتهي مراحل الخطة الأممية بإجراء استفتاء على دستور البلاد تمهيدًا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في نهاية عام من بداية الخطة.

وقبل أسبوع انتهت الجولة الثانية من اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي التي جرت في تونس، دون حسم تعديلات الاتفاق السياسي التي يأمل المبعوث الأممي بإنجازها خلال هذه المرحلة قبل الدعوة إلى المؤتمر الوطني العام الموسع.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • من هو الليبي الذي اعتقلته الكوماندوز الأمريكية في عملية خاصة؟

    أخبار

  • "حقوق الإنسان" و"الهجرة غير الشرعية" في صدارة مباحثات شكري والمفوض

    أخبار

  • قوة أمريكية تعتقل في ليبيا متهما بالضلوع في هجوم بنغازي

    أخبار

  • الناطق باسم الجيش الليبي: المشير حفتر لا يمانع في الترشح للرئاسة

    أخبار

إعلان

45a44cca79.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب

شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب

الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه

الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه

10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات

10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات

مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات"

مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات"