مانشستر تنفرد بالصدارة وسيسكا يخطف بازل.. أبرز نتائج المجموعة الأولى بدوري الأبطال

التحرير

كتب: كريم قماح

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا غاليًا على نظيره بنفيكا، بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

جاء هدف اليونايتد الأول عن طريق ميلي سفيلار بهدف عكسي فى مرماه فى الدقيقة 43، ثم عزز تقدم الفريق الإنجليزي دالي بليند فى الدقيقة 77.

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وفي نفس المجموعة استطاع فريق سيسكا موسكو خطف ثلاث نقاط مصيرية من بازل ليتعادل معه فى نفس عدد النقاط ويعود للمنافسة من جديد، بهدفين مقابل هدف.

جاء هدف بازل فى الدقيقة 32 عن طريق اللاعب لوكا زوفى، فيما تعادل آلان دزاجويف لفريق سيسكا فى الدقيقة 49، وجاء هدف الفوز فى الدقيقة 79 عن طريق ونتوس ويرنيلووم.

بهذه النتيجة يتصدر فريق مانشستر يونايتد المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، فيما يتعادل بازل وسيسكا موسكو بـ6 نقاط ويتزيل المجموعة بنفيكا دون نقاط.