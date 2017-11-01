باريس يسحق أندرلخت بخماسية ويتأهل لربع نهائي «دوري الأبطال»

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حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا كبيرًا على نظيره أندرلخت البلجيكي بخماسية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين الليلة على ملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسيطر الفريق الباريسي على المباراة منذ البداية، حيث لم يمهلا الضيوف سوى نصف ساعة حتى أحرز ماركو فيراتي الهدف الأول عند الدقيقة 30، قبل أن يحرز نيمار الهدف الثاني عند الدقيقة 45، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم فريق العاصمة الفرنسية بهدفين دون رد.



وبدأ باريس الشوط الثاني بنفس أداء وروح الشوط الأول حيث لم يمر سوى 7 دقائق على بداية الشوط الثاني حتى أحرز لافيين كورافا ثالث أهداف الفريق الباريسي، وعاد اللاعب كورزافا الهدف الثاني له والرابع لفريقه عند الدقيقة 72، قبل أن يعزز تقدم باريس اللاعب ذاته بالهدف الخامس عند الدقيقة 78 من عمر المباراة.



وبذلك الفوز تأهل الفريق الباريسي إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، فيما تزيل أندرلخت جدول ترتيب المجموعة دون نقاط.

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