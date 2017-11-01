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«الحديدي» تشكر السيسي بعد تحرير الحايس: «رفعت راسنا وسندت ظهرنا» (فيديو)

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«الحديدي» تشكر السيسي بعد تحرير الحايس: «رفعت راسنا وسندت ظهرنا» (فيديو) «الحديدي» تشكر السيسي بعد تحرير الحايس: «رفعت راسنا وسندت ظهرنا» (فيديو)

التحرير

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء، بجهود القوات المسلحة والداخلية في القضاء على العناصر الإرهابية التي نفذ هجوم الواحات الأخير، وتحرير النقيب محمد الحايس.

ووجهت الحديدي خلال برنامج «هنا العاصمة»، المذاع على قناة «سي بي سي» رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح ، قائلة: «رفعت راسنا وسندت ظهرنا، ووثقين في كل الجيش والشرطة، بس ساعات ثقتنا بتهتز وساعات بنتكسر، وساعات بنقول اللي بيغلط  مابيتحسبش ليه؟! بشكرك شخصيًا لأنك حاسس بنا».

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ونفذت الأجهزة الأمنية صباح اليوم عملية في الصحراء الغربية أسفرت عن قتل عدد كبير من العناصر الإرهابية وتحرير «الحايس».  
ولمزيد من المعلومات اقرأ  تفاصيل عملية «ثلاثاء الثأر» وتحرير النقيب «الحايس» 

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التحرير

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