مصر تدين حادث الدهس الإرهابي في مدينة نيويورك

القاهرة - أ ش أ:

أدانت مصر بأشد العبارات، حادث الدهس الإرهابي الغاشم في مدينة مانهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أودى بحياة 8 أشخاص وأوقع عدد من الجرحى والمصابين.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الصديق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت مصر، أن استمرار وقوع مثل تلك الأعمال الإرهابية فى العديد من المدن على مستوى العالم، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ظاهرة الإرهاب ظاهرة عالمية تستهدف جميع الشعوب دون تمييز، متجاوزةً الحدود الجغرافية للدول، لترويع المجتمعات الآمنة وزعزعة استقرارها، وأن إرادة الشعوب المحبة للسلام سوف تنتصر بثبات عزيمتها الراسخة لاجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع دعمه وتمويله.

وأعرب بيان وزارة الخارجية، عن تضامن مصر مع حكومة وشعب الولايات المتحدة فى تلك الظروف العصيبة، واعتزامها مواصلة العمل والتنسيق مع كافة دول العالم من أجل وضع استراتيجية شاملة للقضاء على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ومتابعة تنفيذها من أجل تعزيز الاستقرار والأمن لجميع شعوب العالم.