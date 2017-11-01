وزيرة الاستثمار: وقعنا 4 منح مع الاتحاد الأوروبي لتنمية الصعيد

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قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إنه تم توقيع 4 منح مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 600 مليون يورو لتنمية الصعيد، لافتة إلى أنهم سيقومون بجهد أكبر الفترة المقبلة بالتزامن مع إصدار لائحة قانون الاستثمار، مضيفة أن البداية كانت بإنشاء مركز خدمات المستثمرين لمكافحة البيروقراطية.

وأضافت نصر في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «تن»، اليوم الثلاثاء، أن المركز يستهدف خدمة 1214 شركة ومنشأة فردية في الوقت الحالى، ومن المنتظر أن يتضاعف هذا العدد فور إنشاء مجمع مصر الخير للصناعات النسيجية والمنطقة الحرة للمدينة النسيجية.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تطوير وإنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين في المحافظات، في إطار السعى نحو تطوير بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن قطاع الاستثمار سيتطور في محافظات الصعيد، وأنه «أعطينا الأولوية لمحافظات الصعيد في خريطة الاستثمار الجديدة».