أديب عن «تحرير الحايس»: مصر لديها درع وسيف

التحرير

أشاد الإعلامي عمرو أديب، اليوم الثلاثاء، بجهود القوات المسلحة والداخلية في القضاء على العناصر الإرهابية التي نفذ هجوم الواحات الأخير، وتحرير النقيب محمد الحايس.

وقال أديب خلال تقديمة برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «أون إي»:«الناس كلها بتزغط وفرحانه وسعيدة، وإن عندها درع وسيف يحيمها، وعشان رجعت واحد حي كأنما أحييت الناس جميعًا، وحق شهداء الواحات رجع.. العملية كانت صح الصح عشان عملنا كل حاجة صح».

وتابع: «لما بيحصل تغيير بتغير، ولما بيحصل تعديل بنعدل، ولما يحصل خطأ ما بيتكررش تاني، دي هي الدول المتقدمة»

ونفذت الأجهزة الأمنية صباح اليوم عملية في الصحراء الغربية أسفرت عن قتل عدد كبير من العناصر الإرهابية وتحرير «الحايس».

ولمزيد من المعلومات اقرأ تفاصيل عملية «ثلاثاء الثأر» وتحرير النقيب «الحايس»

