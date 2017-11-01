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والدة النقيب الحايس: «كنت على يقين إنه هرجع ليا» (فيديو)

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والدة النقيب الحايس: «كنت على يقين إنه هرجع ليا» (فيديو) والدة النقيب الحايس: «كنت على يقين إنه هرجع ليا» (فيديو)

التحرير

قالت الحاجة أمل، والدة النقيب محمد الحايس المحرر، اليوم الثلاثاء، إن نجلها في غرفة العمليات لإجراء جراحة في يده وقدمه، وأنها استمعت لصوته وهو يتحدث مع والده يخبره بأنه بخير.

وأضافت أمل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «أون إي»: «بقلنا 13 يوم أكننا مش عايشين، كل ما أنام أحلم إن محمد في ضيقة فقط لا غير، وظروفه صعبة موجود في صحرا وجبل ولا يأكل»، مؤكدة أنها كان لديها يقين بالله والمسئولين أنهم سيعيدوا نجلها.
 وتابعت والدة النقيب: «يقين بربنا أكد لي إن محمد عايش وهيرجع بس هيكون فيه إصابات وتعبان.. القيادات بالداخلية وزملاء محمد كان بيطنونا على طول إنهم مش ساكتين، وثقتي في رئيس الجمهورية لم يكن لها حدود.. كنت متقبلة إنه ييجي شهيد أو مصاب».
ونفذت الأجهزة الأمنية صباح اليوم عملية في الصحراء الغربية أسفرت عن قتل عدد كبير من العناصر الإرهابية وتحرير «الحايس».  

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ولمزيد من المعلومات اقرأ  تفاصيل عملية «ثلاثاء الثأر» وتحرير النقيب «الحايس» 

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التحرير

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