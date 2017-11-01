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دوري الأبطال.. برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام أولمبياكوس.. ولشبونة يقتنص نقطة من يوفنتوس

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دوري الأبطال.. برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام أولمبياكوس.. ولشبونة يقتنص نقطة من يوفنتوس دوري الأبطال.. برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام أولمبياكوس.. ولشبونة يقتنص نقطة من يوفنتوس

التحرير

تعادل فريق برشلونة الإسباني مع مضيفه فريق أولمبياكو اليوناني، بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كازايساكي، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسيطر التعادل السلبي، على مجريات المباراة، حيث إن المنافسة بين الفريقين انحصرت في منتصف الملعب، ليهدد كل منهما مرمى الآخر، على استحياء، إلا أنه لم ينجح أي منهما في هز شباك المنافس.

وفي نفس المجموعة تعاد سبروتنج لشبونة البرتغالي مع ضيفه يوفنتوس الإيطالي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب خوسيه ألفالادي.

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تقدم سبورتنج لشبونة في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، قبل أن يخطف جونزالو هيجوايين هدف التعادل في الدقيقة 79 من زمن المباراة.

بهذا التعادل رفع فريق برشلونة رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما يوفتاوس حل وصيفًا برصيد 7 نقاط، وفي المركز الثالث تواجد سبورتنج لشبونة برصيد 4 نقاط، بينما تذيل أولمبياكوس الترتيب بنقطة وحيدة.

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التحرير

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