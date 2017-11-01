اللجنة الأولمبية تجامل رئيس سموحة

التحرير

أصدرت لجنة التحكيم والتظلمات باللجنة الأولمبية قراراها باستبعاد نادر عبد الهادى مرشح الرئاسة في انتخابات سموحة القادمة من قوائم الانتخابات ليفوز فرج عامر رئيس النادى الحالى بالتزكية.

كان عبد الهادى قد حصل على حكم من لجنة التظلمات باللجنة الاولمبية امس الاول بعودته لسباق اللنتخابات مع تاجيل الانتخابات من ٣ نوفمبر المقبل الى ١١ نوفمبر لاعطاء فرصة لاجراء الدعاية الانتخابية.

وقال عبدالهادي في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أنه حصل على قرار بقبول طعنه في الساعة الحادية عشرة مساء الأحد الماضي إلا أنه فوجئ صباح الإثنين عندما توجه للجنة الأوليمبية للحصول على صيغة القرار أنهم حددوا اليوم موعدا لجلسة الاستئناف.

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وأوضح المرشح المستبعد من الانتخابات أنه مندهش من موقف اللجنة الأوليمبية لانه تقدم بالطعن واستغرق الأمر اسبوعين حتى حصل على الحكم الخاص به لكنهم فيب أقل من 24 ساعة حددوا موعدا لجلسة الاستئناف للحكم في الطعن الذي تقدم به فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس سموحة الحالي.

يأتي موقف اللجنة الأوليمبية في التعامل مع أزمة سموحة واستئناف فرج عامر مغايرا تماما لموقفها من الاستئناف الذي تقدم به مجلس إدارة الأهلي على قرار رفض لائحته الخاصة حيث أن مسؤلي القلعة الحمراء قدموا طعنا على القرار منذ 3 أسابيع ولم يتحدد موعد جلسة البت فيه حتى الآن في الوقت الذي تم تحديد جلسة لطعن رئيس سموحة في أقل من 24 ساعة.

وتقدم أمس فرج عامر بطعن فى قرار لجنة التظلمات وقدمه الى لجنة التحكيم باللجنة الارلمبية وهى أخر مرحلة من مراحل التظلمات والطعون والتى قررت استبعاد المرشح وعودة الانتخابات لموعدها فى الثالث من نوفمبر، ووفقا لفرج عامر فهذه هي أخر مراحل التظلم المحلية وأن الخطوة التالية ستكون أمام المحكمة الرياضية باللجنة الاولمبية الدولية.