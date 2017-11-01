أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - فعاليات مارثون Alex runners -
السفيرة عزيزة - أحمد كرارة - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب -
السفيرة عزيزة - محمد نجاتي - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
السفيرة عزيزة - المؤلف / أسامة فهمي - يوضح كيف جاءته فكرة فيلم " الفندق " -
الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه -
10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات -
مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات" -
البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات -
السفيرة عزيزة - المخرج/ عاطف شكري " في الفترة الاخيرة في السينما كان في موجة من الافلام البسيطة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

دوري الابطال| روما يخطف الصدارة من تشيلسي وأتليتيكو يواصل السقوط

Google+ Print
دوري الابطال| روما يخطف الصدارة من تشيلسي وأتليتيكو يواصل السقوط دوري الابطال| روما يخطف الصدارة من تشيلسي وأتليتيكو يواصل السقوط

التحرير

 مُنى فريق تشيلسي الانجليزي بهزيمة ثقيلة أمام مُضيفه روما بُثلاثية نظيفة على ملعب الأوليمبكو في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

بدأ روما المُباراة ضاغطًا مُنذ الدقيقة الأولي الأولي وسجل عن طريق الشعراوي ليُباغت الضيوف، تلاها تصويبة عن طريق دي روسي، ثم عرضية من فلوزينزي، ليرد هازارد بفاصل مهاري من المُراوغة ويصوب دون جدوى.

وأضاف الشعراوي الهدف الثاني في الدقيقة 36 من الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني تواصل الأداء السيئ للبلوز، وضغط روما بعرضيات لكولاروف وتصويبات دجيكو، ليُضيف بيروتي الثالث في الدقيقة 63، وتتواصل المحاولات لإضافة الرابع دون نجاح، لينتهي اللقاء بثُلاثية نظيفة.

وفي اللقاء الآخر تعادل أتليتيكو مدريد على أرضه مع كارارباج اجدام الاذربجاني بهدف لكُل فريق، تقدم ميشيل للضيوف في الدقيقة 40، قبل أن يتعادل توماس بارتي لأصحاب الأرض في الدقيقة 56 من زمن اللقاء.

بتلك النتائج أصبح ترتيب المجموعة كالتالي..

روما في الصدارة بـ8 نقاط، يليه تشيلسي بفارق نقطة، وأتليتيكو في المركز الثالث بـ3 نقاط، فيما يتذيل أجدام المجموعة برصيد نُقطتين.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات

البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات

جدل بـ«اقتصادية النواب» بسبب الفوائد في الفاتورة بـ«حماية المستهلك»

جدل بـ«اقتصادية النواب» بسبب الفوائد في الفاتورة بـ«حماية المستهلك»

السيسي للطائفة الإنجيلية: حريصون على إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة

السيسي للطائفة الإنجيلية: حريصون على إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة

الحكومة تقترض 122 مليار جنيه من البنوك خلال شهر واحد لسد عجز الموازنة

الحكومة تقترض 122 مليار جنيه من البنوك خلال شهر واحد لسد عجز الموازنة