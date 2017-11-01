دوري الابطال| روما يخطف الصدارة من تشيلسي وأتليتيكو يواصل السقوط

التحرير

مُنى فريق تشيلسي الانجليزي بهزيمة ثقيلة أمام مُضيفه روما بُثلاثية نظيفة على ملعب الأوليمبكو في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

بدأ روما المُباراة ضاغطًا مُنذ الدقيقة الأولي الأولي وسجل عن طريق الشعراوي ليُباغت الضيوف، تلاها تصويبة عن طريق دي روسي، ثم عرضية من فلوزينزي، ليرد هازارد بفاصل مهاري من المُراوغة ويصوب دون جدوى.

وأضاف الشعراوي الهدف الثاني في الدقيقة 36 من الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني تواصل الأداء السيئ للبلوز، وضغط روما بعرضيات لكولاروف وتصويبات دجيكو، ليُضيف بيروتي الثالث في الدقيقة 63، وتتواصل المحاولات لإضافة الرابع دون نجاح، لينتهي اللقاء بثُلاثية نظيفة.

وفي اللقاء الآخر تعادل أتليتيكو مدريد على أرضه مع كارارباج اجدام الاذربجاني بهدف لكُل فريق، تقدم ميشيل للضيوف في الدقيقة 40، قبل أن يتعادل توماس بارتي لأصحاب الأرض في الدقيقة 56 من زمن اللقاء.

بتلك النتائج أصبح ترتيب المجموعة كالتالي..

روما في الصدارة بـ8 نقاط، يليه تشيلسي بفارق نقطة، وأتليتيكو في المركز الثالث بـ3 نقاط، فيما يتذيل أجدام المجموعة برصيد نُقطتين.