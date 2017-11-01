مدحت شلبي يستعرض صور «التحرير» في التتش.. ويعلق: «عبقرية» (فيديو)

التحرير

في لافتة طيبة للإعلامي مدحت شلبي، حرص على نسب صور جمهور النادي الأهلي، في ملعب «مختار التتش» على خلفية مران الثلاثاء، لمصدرها الأصلي وهو جريدة «التحرير» على عكس بعض المواقع والبرامج التي قامت باستخدام الصور دون ذكر مصدرها.

وأشاد «شلبي»، خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه على قناة ON sport، بالصور الرائعة التي التقطت بعدسة مصور «التحرير» سامح أبو الحسن، من فوق برج القاهرة.

شاهد أيضا

وقرر حسام البدري، المدير الفني للقلعة الحمراء، إلغاء مران الفريق، بعد اقتحام الجماهير لملعب التتش بالجزيرة. وانسحب لاعبو الأهلي والجهاز الفني، من ملعب «مختار التتش»، بسبب التواجد الضخم لجماهير الأهلي في الملعب.

وتطير بعثة الأهلي إلى المغرب، اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، في اللقاء المقرر له السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1 من أجل حصد اللقب الإفريقي، حيث انتهى لقاء الذهاب بهدف لكل فريق.



