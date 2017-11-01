مُفاجأة..بانسيه يرحب بالعودة لصفوف المصري مرة أُخري (صوت)

التحرير

أكد أريستيد بانسي، المُهاجم البوركيني ذو الأصول الإيفوارية، والمُحترف في المصري البروسعيدي، أنه لا يُمانع العودة لناديه بعد هروبه مؤخرًا بسبب عدم تقاضيه مُستحقاته على حد قوله.

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وحصل «التحرير» على تسجيل صوتي لبانسيه من وكيله محمد ماهر، يؤكد فيه أن ليس لديه أي مُشكلة في العودة إذا توافرت شروطه، قائلًا: «ليس لدي مُشكلة في العودة، إذا وافق رئيس النادي وأعطاني حقوقي كالشقة والسيارة والمبلغ المُتفق عليه كراتب».

مُضيفًا أن على مسؤولي النادي، التواصل مع المُحامي الخاص به لتوفير التأشيرة عن طريق السفارة الإيفوارية، قائلًا: «سأعود لا مشكلة، لكن يتبقى فقط إنهاء مشكلة التأشيرة الخاصة بي (الفيزا)، حتى أعود للنادي وأُشارك بصورة طبيعية».