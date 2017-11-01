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اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 18 متهمًا باقتحام "مركز شرطة أطفيح"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 18 متهمًا باقتحام "مركز شرطة أطفيح"

01:00 ص الأربعاء 01 نوفمبر 2017

المستشار معتز خفاجي

كتب - محمود السعيد:

تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأربعاء، للشهود في إعادة إجراءات محاكمة 18 متهمًا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح".

كانت المحكمة قضت في وقت سابق، بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

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