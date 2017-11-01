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صورة وخبر: الإرهاب يضرب حافلة التلاميذ في نيويورك

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: الإرهاب يضرب حافلة التلاميذ في نيويورك

12:43 ص الأربعاء 01 نوفمبر 2017

صورة وخبر: الإرهاب يضرب حافلة التلاميذ في نيويورك

الإرهاب يضرب حافلة التلاميذ في نيويورك

القاهرة – (مصراوي)

تحاول قوات الإنقاذ الأمريكية إنقاذ أحد ضحايا الهجوم بمدينة نيويورك الثلاثاء، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 15 أخرين.

قالت وسائل إعلام أمريكية إن شاحنة صدمت مجموعة من الأشخاص على مسار مخصص للدراجات في منطقة مانهاتن بالقرب من النصب التذكاري لهجمات 11 سبتمبر بمدينة نيويورك. وصدم المنفذ الذي ألقي القبض عليه حافلة مدرسية بعدما دهس مجموعة من الأشخاص في طريق مخصص للدراجات.

وقال مسؤولو المدينة إن الهجوم إرهابي.

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مصراوي Masrawy

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