10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هجوم نيويورك الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل ارتكبه شخص مختل، فيما صرح رئيس إقليم كتالونيا المقال كارلوس بوجديمون إنه لن يعود إلى إسبانيا دون ضمانات، وأشار مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي إلى أن الحوثيين جندوا الأطفال في الحروب.

1 – ترامب: نفذ هجوم نيويورك شخص مختل آخر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أرشيفية)

قال الرئيس الأمريكي اليوم الثلاثاء إن مدينة نيويورك شهدت هجومًا أخر بواسطة شخص "مريض" و "مختل". وأضاف ترامب عبر حسابه بموقع تويتر:" في نيويورك، يبدو أنه هجوم أخر بواسطة شخص مريض ومختل. قوات إنفاذ القانون ستتابع الأمر عن قرب. ليس في الولايات المتحدة!".

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2- بوجديمون: لن أعود لإسبانيا دون ضمانات حقيقة

رئيس إقليم كتالونيا المقال كارلوس بوجديمون (أرشيفية)

قال كارليس بوجديمون، رئيس إقليم كتالونيا المُقال، إن تواجده وخمسة من أعضاء حكومته في العاصمة البلجيكية بروكسيل، ليس من أجل طلب اللجوء السياسي، وإنما بوصفهم مواطنون أوروبيون.

وأضاف: نريد العمل كحكومة"، مؤكدا أنهم سيعودون إلى كتالونيا في أقرب وقت لكن لابد من وجود "ضمانات" غير متوفرة في الوقت الراهن، متابعا: "أفضل مكان للعمل السياسي هو التواجد في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسيل".

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3- عبدالله المعلمي: الحوثيون جندوا الأطفال في الحروب

مندوب السعودية بالأمم المتحدة عبدالله المعلمي (أرشيفية)

اتهم مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، ميليشيات الحوثي بتجنيد الأطفال في حروبها واستخدامهم كدروع بشرية.

وقال المعلمي، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، ونقلتها قناة (العربية)، إن السعودية بادرت بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم ميليشيات الحوثي في اليمن.

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4- جيرار كولومب: أحبطنا 32 هجوما منذ إعلان حالة الطوارئ

وزير داخلية فرنسا جيرار كولومب (أرشيفية)

كشف وزير داخلية فرنسا جيرار كولومب أن الشرطة الفرنسية أحبطت 32 هجوما منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد في نوفمبر 2015، بينها 13 خلال العام الجاري، وذلك بفضل معلومات استخباراتية من الخارج أو إجراءات خاصة مرتبطة بنظام الطوارئ.

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5- دوتيرتي: الصين فقط لديها "القدرة" على إجراء محادثات مع كوريا الشمالية

رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي (أرشيفية)

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إن الصين فقط لديها "القدرة" لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية بشأن وقف برنامجها للأسلحة النووية.

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6- ميركل: التسامح روح أوروبا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية)

شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أهمية تنوع الآراء والتسامح في جميع أرجاء أوروبا وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور500 عام على حركة الإصلاح الديني التي انطلقت في مدينة فيتنبرج الألمانية إلى بقية مدن ألمانيا وأوروبا والعالم.

وقالت ميركل التي ترأس الحزب المسيحي الديمقراطي إن التسامح هو "روح أوروبا" و"المبدأ الرئيسي لأي مجتمع منفتح".

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7- تاجاني: مهتمون بالحد من البطالة في تونس

أنطونيو تاجاني رئيس البرلمان الأوروبي (أرشيفية)

قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، إن المؤسسات الأوروبية مهتمة بالحد من مشكلة البطالة في تونس.

وصرح تاجاني، الذي يؤدي زيارة إلى تونس بدعوى من نظيره التونسي، أن المؤسسات الأوروبية ترغب في تعزيز نشاطها في تونس، وهو ما من شأنه أن يسهم في تطوير تبادل الخبرات والمهارات وتشغيل الشباب.

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8- لافرنتيف: جبهة النصرة تعرقل نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب

ألكسندر لافرينتيف رئيس الوفد الروسي إلي مفاوضات أستانا (أرشيفية)

كشف ألكسندر لافرينتيف رئيس الوفد الروسي إلي مفاوضات أستانا أن تنظيم "جبهة النصرة"يعرقل العمل بشأن إمكانية نشر مراقبين للوضع في مدينة إدلب السورية.

ونقلت قناة روسيا عن لافرينتيف قوله، إنه تم بحث الوضع في مدينة إدلب السورية خلال لقاء أستانا السابع وعملية نشر مراقبين هناك، مضيفا أن تنظيم "جبهة النصرة" يعرقل العمل بهذا الخصوص.

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9- المسماري: تحقيق في أحداث درنة

عبرت القيادة العامة للجيش الليبي في أول رد فعل على ما حدث فى مدينة درنة، مساء أمس الإثنين، عن تعازيها ومواساتها الحارة لأسر الشهداء في الضواحي الشرقية لمدينة درنة مساء الإثنين.

وأكد العميد المسماري بأن القيادة العامة، أمرت بفتح تحقيق فني في الواقعة، لتحديد ملابساتها متمنياً فى ذات الوقت الشفاء العاجل للجرحى والمصابين ، وذلك وفقاً للبيان القيادة العامة للجيش الليبي.

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10- علي جعفري: صواريخنا مداها ألفي متر

اللواء محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني (أرشيفية)

أعلن اللواء محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني أن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية حدد مدى الصواريخ الباليستية التي يتم تصنيعها في البلاد بألفي كيلومتر، مما يعني قصر مداها على أهداف إقليمية داخل الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن التصريحات التي أدلى بها اللواء محمد علي جعفري للصحفيين تعد أول اعتراف بقيام المرشد الأعلى علي خامنئي بفرض قيود على البرنامج الصاروخي لبلاده.

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