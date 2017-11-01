هجوم نيويورك: 8 قتلى ودهس لحافلة مدرسية وهتاف "الله أكبر"

شاهد عيان على إطلاق النار بنيويورك: كان حادث سيارة ثم ظهر شخص يحمل

كتب – محمد الصباغ:

قالت وسائل إعلام أمريكية إن 8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 أخرين بعدما صدمت شاحنة مجموعة من الأشخاص على مسار مخصص للدراجات في منطقة مانهاتن بالقرب من النصب التذكاري لهجمات 11 سبتمبر بمدينة نيويورك.

وقالت مصادر أمنية لشبكة "إن بي سي" الأمريكية إن الهجوم من المحتمل أن يكون إرهابيًا.

ونشر موقع "نيويورك دايلي نيوز" مقطع فيديو للمهاجم وهو يركض في موقع الهجوم بملابس سوداء، وقال أحد شهود العيان للموقع إن المشتبه به هتف "الله أكبر" خلال الهجوم.

وأشار أيضًا إلى أن الشرطة ألقت القبض عليه وهو رجل "شرق أوسطي".

وذكرت قناة "إن بي سي" الأمريكية إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا بالرصاص، بينما تشير الشرطة إلى أنهم أصيبوا بعد عملية الدهس بالشاحنة.

وقالت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية إن شهود العيان ذكروا أن شاحنة صدمت حافلة مدرسية أيضًا.

وقال أحد الطلاب يدعى "ليث بهلولي"، 14 عامًا، إنهم في البداية اعتقدوا أن الأسلحة مزيفة وأنها "مقلب" واحتفال بالهالوين، قبل أن يبدأ إطلاق النار.

ووصف طالب أخر ما حدث قائلًا إنه سمع صوت من أربع إلى ست رصاصات قبل أن يلحظ جثتين بعينيه.

بينما قال مايكل كوربين، شاهد عيان آخر يعمل بأحد المحلات القريبة، إن الجميع سمعوا صوت إطلاق النار.