التعليم تحقق في واقعة تحرش مدير مدرسة خاصة بـ 3 طالبات

كتبت-ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة تحرش مدير مدرسة خاصة بمصر الجديدة، بـ 3 أطفال في مرحلة رياض الأطفال داخل المدرسة.

وأضاف خيري، في تصريحات صحفية، أنه تم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة للتحقيق في الواقعة، وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية ضد مالك المدرسة عقب انتهاء التحقيقات، موضحا أنه سيتم عرض مدير المدرسة على النيابة اليوم الأربعاء.

من جانبها، كشفت فريدة مجاهد، مديرة مديرية التعليم بالقاهرة، تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن المديرية تلقت شكاوى من أولياء أمور 3 أطفال "بنات" متهمين مدير المدرسة بالتحرش بأطفالهم.

وأضافت أن التحقيقات ما زالت جارية حتى الآن، ولم يتم الإثبات إذا كانت الواقعة صحيحة أم لا، مؤكدة أنه عقب الانتهاء من التحقيقات سيتم اتخاذ اللازم.

وأوضحت أنه إذا ثبت الأمر سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وقانونية مع صاحب المدرسة.