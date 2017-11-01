أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - فعاليات مارثون Alex runners -
السفيرة عزيزة - أحمد كرارة - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب -
السفيرة عزيزة - محمد نجاتي - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
السفيرة عزيزة - المؤلف / أسامة فهمي - يوضح كيف جاءته فكرة فيلم " الفندق " -
الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه -
10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات -
مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات" -
البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات -
السفيرة عزيزة - المخرج/ عاطف شكري " في الفترة الاخيرة في السينما كان في موجة من الافلام البسيطة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التعليم تحقق في واقعة تحرش مدير مدرسة خاصة بـ 3 طالبات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم تحقق في واقعة مدير مدرسة خاصة بـ 3 طالبات

12:19 ص الأربعاء 01 نوفمبر 2017

التعليم تحقق في واقعة تحرش مدير مدرسة خاصة بـ 3 طالبات

كتبت-ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة تحرش مدير مدرسة خاصة بمصر الجديدة، بـ 3 أطفال في مرحلة رياض الأطفال داخل المدرسة.

وأضاف خيري، في تصريحات صحفية، أنه تم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة للتحقيق في الواقعة، وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية ضد مالك المدرسة عقب انتهاء التحقيقات، موضحا أنه سيتم عرض مدير المدرسة على النيابة اليوم الأربعاء.

من جانبها، كشفت فريدة مجاهد، مديرة مديرية التعليم بالقاهرة، تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن المديرية تلقت شكاوى من أولياء أمور 3 أطفال "بنات" متهمين مدير المدرسة بالتحرش بأطفالهم.

وأضافت أن التحقيقات ما زالت جارية حتى الآن، ولم يتم الإثبات إذا كانت الواقعة صحيحة أم لا، مؤكدة أنه عقب الانتهاء من التحقيقات سيتم اتخاذ اللازم.

وأوضحت أنه إذا ثبت الأمر سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وقانونية مع صاحب المدرسة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • للمرة الرابعة.. طارق شوقي يوضح خطواته لتطوير التعليم عبر "فيسبوك"

    أخبار

  • "المهنية للمعلمين": إنهاء إجراءات تثبيت 2700 معلم والكشوف أمام الوزير

    أخبار

  • التعليم: مد فترة تسجيل بيانات "أبناؤنا في الخارج" حتى 9 نوفمبر

    أخبار

  • رسائل مهمة من وزير التعليم لأولياء الأمور.. تعرف عليها

    أخبار

إعلان

87f876599b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
التعليم تحقق في واقعة تحرش مدير مدرسة خاصة بـ 3 طالبات

التعليم تحقق في واقعة تحرش مدير مدرسة خاصة بـ 3 طالبات