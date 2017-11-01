حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها حادث دهس في مدينة نيويورك وادانة مصر لقصف مجهول على مدينة درنة الليبية، علاوة على وقوع انفجار في المنطقة الدبلوماسية بالعاصمة الأفغانية كابول.

1- قتلى ودهس لحافلة مدرسية في نيويورك

وصول قوات الشرطة الفيدرالية إلى موقع الحادث اليوم (أ ف ب)

قالت وسائل إعلام أمريكية إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 أخرين بعدما صدمت شاحنة مجموعة من الأشخاص على مسار مخصص للدراجات في منطقة مانهاتن بالقرب من النصب التذكاري لهجمات 11 سبتمبر بمدينة نيويورك.

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2- محكمة إسبانية تصدر أمرًا باستدعاء رئيس كتالونيا السابق

رئيس كتالونيا المقال كارليس بوجدديمون (أ ف ب)

أصدرت محكمة إسبانية أمرًا باستدعاء رئيس كتالونيا المقال كارليس بوجدديمون للإدلاء بشهادته أمام المحكمة يومي 2 و 3 من الشهر المقبل وسط اتهامات بالتمرد والتحريض واختلاس أموال.

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3- مصر تدين قصف مدينة درنة الليبية

قصف على مدينة الليبية أرشيفية (أ ف ب)

دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الذي تعرضت له مدينة درنة الليبية والذي أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين أبرياء.

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4- غواصات روسية تقصف مواقع داعش في سوريا بصواريخ مجنحة

غواصة روسية في بحر البلطيق (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن غواصة من طراز "فيليكي نوفجورد" وجهت من تحت الماء في البحر الأبيض المتوسط، رشقة من صواريخ كاليبر المجنحة ضد قوات تنظيم داعش في ريف دير الزور شرقي سوريا.

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5- قتلى في انفجار بالمنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية

المنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية (أ ف ب)

لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص حتفهم جراء انفجار وقع في المنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية، حيث يتواجد عدد من السفارات والوزارات.

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