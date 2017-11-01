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مصدر مقرب من "الحايس" يكشف لمصراوي تفاصيل حالته الصحية

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مصراوي Masrawy

مصدر مقرب من "الحايس" يكشف لمصراوي تفاصيل حالته الصحية

12:15 ص الأربعاء 01 نوفمبر 2017

النقيب محمد الحايس

كتب – محمد الصاوي وسامح غيث:

كشف مصدر مقرب من النقيب محمد الحايس معاون مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، تفاصيل حالته الصحية.

وقال المصدر المقرب من الضابط إنه يعاني كسور في إحدى ساقيه، وتهشم عظام الساق الأخرى، إضافة إلى إصابته بشظايا أعلى الركبة.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أنه بإجراء الكشف الطبي على الحايس تبين معاناته من ضعف جُسماني، موضحًا أنه كان قليلاً ما يتناول الطعام والشراب، قبل أن يستطرد المصدر بقوله "كانوا بيقدموا الأكل والشرب للحايس وعليه رمل".

وأشار المصدر إلى أن الحايس خضع لأول عملية جراحية، تمثلت في إخراج الشظايا من منطقة الفخذ، وتم توصيل محاليل له لتعويض الهُزال الجسماني الذي يعاني منه.

واستهدفت القوات الجوية سيارات العناصر الإرهابية بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، ودمرت 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، وأثناء ذلك تم إنزال قوات برية بالتنسيق مع رجال العمليات الخاصة بعيدًا عن موقع العملية وتمكنت من تحرير النقيب الحايس، وقضت على عدد كبير من العناصر الإرهابية، حسب بيان المتحدث العسكري.

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مصراوي Masrawy

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