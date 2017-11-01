ضبط 3 أطنان زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تاجر، يعيد تعبئة زيوت مجهولة المصدر، في عبوات بلاستيكية، وإعادة طرحها للبيع على المواطنين، وذلك وفق توجيهات اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بشأن مكافحة جرائم الغش التجاري.

وردت معلومات للمقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، بقيام المدعو "هـ.ع.ف"، ويقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، بتجميعه زيوت مجهولة المصدر، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، من مخلفات مصانع الشيبسي، وإعادة تعبئتها، داخل عبوات مختلفة الوزن، وتدوين بيانات عليها، لشركة تجارية تشتهر بتصنيع الزيوت، وإعادة طرحها للبيع على المواطنين، في الأسواق.

وبتقنين الإجراءات، شُكلت حملة من قسم مباحث التموين، ترأسها رئيس مباحث القسم، تحت إشراف العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وتوجهت ناحية عنوان مصنع المذكور المتحرى عنه، وذلك عقب ثبوت صحة ما ورد من تحريات، وبمداهمة مصنع التعبئة خاصته، ضبطت الحملة كمية 3 أطنان و500 كيلو زيوت، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبفحص المضبوطات، تبين أنها معبأة داخل تانكين تخزين، وعبوات معباة معدة للبيع في الأسواق، بالإضافة إلي ضبط كراتين ورقية، مدون عليها اسم الشركة التجارية، المتخصصة في تجارة وتعبئة زيوت الطعام، وجرى التحفظ عليها، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لإصدار قرار بشأنها.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 28287 لسنة 2017، جنح مركز شرطة كفر الشيخ، وجاي العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.