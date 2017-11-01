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التحقيق في واقعة العثور على جوالات تحوي دفاتر بريد بالمحلة (صور)

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مصراوي Masrawy

التحقيق في واقعة العثور على جوالات تحوي دفاتر بريد بالمحلة (صور)

11:47 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

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السكة الحديد تغلق "المستعمرة" في وجه المارة.. ورئيس المدينة: سنعيد

الغربية – مروة شاهين:

أكد المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء، أنه تم فتح باب التحقيق فى واقعة العثور على دفاتر بريد أسفل سلم محطة مياه قرية صفط تراب بمركز المحلة .

وجاء ذلك خلال مشاركة رئيس المدينة لجولة الرقابة الإدارية لتفقد أوضاع سير العمل بقطاعات الخدمية من تعليم والصحة والتموين وغيرها بنطاق قري مركز المحلة.

وأضاف رئيس المدينة بقوله "اثناء دخولي محطة مياه القرية وجدت ما لا كنت اتخيله دائما أثناء أي تفتيش لي أذهب للمستندات، وجدت ثلاثة أجولة ملقاة أسفل سلم المحطة بها دفاتر إيصالات إيداع واستثمارات دفاتر توفير لم يمر عليها أشهر خاصة بالهيئة القومية للبريد داخل محطة المياه تحفظت عليها لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل مهمل وفاقد للضمير".

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