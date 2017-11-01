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الصحة تُحذر من "قطرة عين" مغشوشة ومنتهية الصلاحية بالأسواق

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مصراوي Masrawy

الصحة تُحذر من "قطرة عين" مغشوشة ومنتهية الصلاحية بالأسواق

11:47 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب - أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان، من قطرة عين مغشوشة ومنتهية الصلاحية بالأسواق منذ شهر يوليو الماضي، تحمل اسم "Vigamox" للتشغيلة رقم 16H23GA، موضحة الفرق بينه وبين المستحضر الأصلي.

وتستخدم القطرة لمعالجة الالتهاب البكتيري للغشاء المخاطي المبطن للجفن.

ووجهت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة في منشور حمل رقم 83 لسنة 2017، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية للوحدات الحكومية.

وبيّنت إدارة الصيدلة أبرز الفروق بين المستحضر الأصلي والمُقلد، حيث يتم طباعة رقم التشغيلة على العلبة الخارجية الأصلية باللون الأسود، في حين يتم طباعتها على العلبة المغشوشة باللون الأبيض، فضلًا عن وجود "شرطة" بين تواريخ انتهاء الصلاحية في المستحضر الأصلي، والتي لا توجد في المغشوش.

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