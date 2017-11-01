إصابة عمر سعد بقطع بالرباط الصليبي

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أصيب عمر سعد لاعب سموحة بقطع في الرباط الصليبى في مباراة الفريق الودية امام رشيدوالتى فاز فيها الاخير بهدفين للا شيء.

وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وهي المرة الثانية التي يصاب فيها اللاعب بنفس الإصابة هذا العام، حيث سبق وأصيب في بداية العام بقطع في الرباط الصليبي.

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وبذلك تكون هذه الإصابة التاسعة للاعبي سموحة بالرباط الصليبي، محمود عزت مرتين والمهدي سليمان ومحمود سيد وكواكوا منصواه وأحمد حسن مكي وأحمد تمساح.

يذكر أن فريق سموحة الذي يقوده التشيكي فرانز ستراكا، يمتلك في جعبته 12 نقطة، تضعه في المركز الرابع بجدول المسابقة.