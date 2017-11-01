أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - فعاليات مارثون Alex runners -
السفيرة عزيزة - أحمد كرارة - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب -
السفيرة عزيزة - محمد نجاتي - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
السفيرة عزيزة - المؤلف / أسامة فهمي - يوضح كيف جاءته فكرة فيلم " الفندق " -
الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه -
10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات -
مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات" -
البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات -
السفيرة عزيزة - المخرج/ عاطف شكري " في الفترة الاخيرة في السينما كان في موجة من الافلام البسيطة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

إصابة عمر سعد بقطع بالرباط الصليبي

Google+ Print
إصابة عمر سعد بقطع بالرباط الصليبي إصابة عمر سعد بقطع بالرباط الصليبي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصيب عمر سعد لاعب سموحة بقطع في الرباط الصليبى في مباراة الفريق الودية امام رشيدوالتى فاز فيها الاخير بهدفين للا شيء.

وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وهي المرة الثانية التي يصاب فيها اللاعب بنفس الإصابة هذا العام، حيث سبق وأصيب في بداية العام بقطع في الرباط الصليبي.

شاهد أيضا

وبذلك تكون هذه الإصابة التاسعة للاعبي سموحة بالرباط الصليبي، محمود عزت مرتين والمهدي سليمان ومحمود سيد وكواكوا منصواه وأحمد حسن مكي وأحمد تمساح.

يذكر أن فريق سموحة الذي يقوده التشيكي فرانز ستراكا، يمتلك في جعبته 12 نقطة، تضعه في المركز الرابع بجدول المسابقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات

البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات

جدل بـ«اقتصادية النواب» بسبب الفوائد في الفاتورة بـ«حماية المستهلك»

جدل بـ«اقتصادية النواب» بسبب الفوائد في الفاتورة بـ«حماية المستهلك»

السيسي للطائفة الإنجيلية: حريصون على إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة

السيسي للطائفة الإنجيلية: حريصون على إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة

الحكومة تقترض 122 مليار جنيه من البنوك خلال شهر واحد لسد عجز الموازنة

الحكومة تقترض 122 مليار جنيه من البنوك خلال شهر واحد لسد عجز الموازنة