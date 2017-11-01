«إنتي أصلا قردة».. كيف احتفل الفنانون بـ «الهالوين»؟

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في ليلة 31 أكتوبر من كل عام، يحتفل الناس حول العالم بعيد "الهالوين"، وذلك بارتداء ملابس لشخصيات أسطورية ودرامية شريرة، وتُقام الحفلات التي يتنافس فيها الحاضرون بارتداء الملابس الأكثر رعبا، وهو تقليد متعارف عليه أكثر في دول الغرب، لكن يحتفل به جمهور الوطن العربي على سبيل الدعابة أحيانا، وبإقامة الحفلات أحيانا، أو بنشر الصور لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأزياء شخصيات الرعب.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" صور وأشكال احتفالات الفنانين وأسرهم بعيد "الهالوين".

احتفل عدد من الفنانين بعيد "الهالوين" بنشر صورهم مع عدد من الأصدقاء والأقارب عبر حساباتهم بموقع "انستجرام"، ومنهم الفنانة "أروى جودة" التي نشرت صورتها مع صديقاتها وعلقت: "الحرامية مع كات وومان"، أما المطربة اللبنانية "نانسي عجرم"، فقد نشرت صورة لطفلتيها، فظهرت إحداهما على شكل "طفلة فرعونية شريرة"، والأخرى ارتدت "السارى الهندى"، وكتبت الفنانة: "Happy Halloween"، وسط إشادة كبيرة وإعجاب بالطفلتين من متابعيها.

النجمة مايا دياب نشرت مقطع فيديو، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" من حفل "الهالوين" وخلال الفيديو قدمت مايا وصلة رقص على أنغام أغانيها، وسط تصفيق وتفاعل من الحضور، وظهرت بزي خاص يتناسب مع العيد، لكنها سرعان ما قامت بحذفه بعدما أثار سخرية البعض.

وتفاعلت الفنانة الكوميدية شيماء سيف مع "الهالوين" بنشر فيديو لها عبر حسابها على "إنستجرام" سخرت فيه من طريقة تنكر البعض وقالت: "البت تبقى شبه العفريت وتقول لها إيه ده انتي وحشة كدة ليه تقول لك أصلي بحتفل بالهالوين هاليون مين ده إحنا بنتشعبط في رضا ربنا انتي أصلًا قردة احنا ناقصين".

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أما الفنانة إيمي سالم فقد احتفلت بالهالوين في وقت مبكر، وذلك بشنر صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" ظهرت فيها متنكرة في زي خاص ووضع مكياج مرعب، وعلقت قائلة "ابتديت الهالوين بدري شوية".

ونشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي عبر حسابها على موقع Instagram، فيديو لابنها رام وهو يحتفل بـ "الهالوين"، و يرتدي قبعة باللون البرتقالي وبنطال مموّه، وتي شيرت أبيض، وعًقبت وكتبت: "هالوين مخيف"، كما حرصت إنجي وجدان على مشاركة محبيها بصورة لابنها إسماعيل وهو يرتدي ملابس شخصية كرتونية احتفالا بالهالوين.

ومن ضمن المُحتفلين بالهالوين أيضا، كانت ابنة الممثلة "دنيا المصري"، والتي ارتدت زي وحش مُخيف باللون الأسود، واستعانت بالرسم على وجهها لتظهر أكثر رعبا، بينما نشرت ابنة الفنانة علا غانم صورة من احتفالها بالهالويين، ويبدو أنها احتفلت به خارج مصر مع صديقتها وارتدت "هوت شوت" باللون الاسود ووضعت شرائط باللون الأخضر بشعرها.

أما الفنانة غادة عبد الرازق فقد اكتفت بوضع تأثيرات برامج الهاتف على صورة وجهها دون استخدام ماكياج، في حين نشر الفنان عمر الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، صورة له مع أصدقائه أثناء احتفاله بالهالويين، وظهر عمر يرتدي جاكيت بدون قميص أسفله مع قبعة ونظارة كبيرة، أما الممثل محمد ثروت فقد استعان أيضا بتأثيرات الهاتف على صورته.

وكذلك احتفلت المحامية الحقوقية أمل كلونى، زوجة النجم العالمى جورج كلونى، بعيد الهالوين بحفل خاص مع عدد من أبرز الفنانين وعارضات الأزياء بلندن، حيث اختارت أن تظهر بإطلالة مستوحاة من السبعينيات.