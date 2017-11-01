دونالد ترامب يعلق على هجوم نيويورك: يبدو أنه شخص مختل أخر

كتب – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي اليوم الثلاثاء إن مدينة نيويورك شهدت هجومًا أخر بواسطة شخص "مريض" و "مختل".

وأضاف ترامب عبر حسابه بموقع تويتر:" في نيويورك، يبدو أنه هجوم أخر بواسطة شخص مريض ومختل. قوات إنفاذ القانون ستتابع الأمر عن قرب. ليس في الولايات المتحدة!".

وكان عمدة مدينة نيويورك الأمريكية أكد إن الهجوم الذي شهدته منطقة مانهاتن اليوم الثلاثاء "عمل إرهابي".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له عقب الهجوم الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 15 أخرين.

وقالت شرطة نيويورك في بيان لها إن شاحنة دخلت إلى طريق مخصص للدراجات في شارع تشامبرز في مانهاتني بمدينة نيويورك، وصدمت عديد الأشخاص.

وتابعت عبر حسابها بتويتر إن الشاحنة أضابت عديد الأشخاص على الممر، وكان هناك عدد من القتلى وبعض الإصابات.

وتابعت أن الشاحنة استمرت في طريقها لتصدم شاحنة أخرى، قبل أن يغادر المنفذ لتطلق عليه قوات الشرطة النار. وأكدت أنه قيد الاحتجاز.