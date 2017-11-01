أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - فعاليات مارثون Alex runners -
السفيرة عزيزة - أحمد كرارة - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
شقيقة كبير مشجعي الأهلي توجه رسالة للخطيب -
السفيرة عزيزة - محمد نجاتي - يتحدث عن دوره في فيلم " الفندق " -
السفيرة عزيزة - المؤلف / أسامة فهمي - يوضح كيف جاءته فكرة فيلم " الفندق " -
الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه -
10 صور ستغير نظرتك لأبرز الأماكن السياحية بالعالم.. منها الأهرامات -
مجلس مدينة مطوبس يشكر "مصراوي" لتسليطه الضوء على ظاهرة "زواج القاصرات" -
البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه فى ختام التعاملات -
السفيرة عزيزة - المخرج/ عاطف شكري " في الفترة الاخيرة في السينما كان في موجة من الافلام البسيطة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

دونالد ترامب يعلق على هجوم نيويورك: يبدو أنه شخص مختل أخر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

دونالد يعلق على هجوم نيويورك: يبدو أنه شخص مختل أخر

11:45 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

دونالد ترامب يعلق على هجوم نيويورك: يبدو أنه شخص مختل أخر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي اليوم الثلاثاء إن مدينة نيويورك شهدت هجومًا أخر بواسطة شخص "مريض" و "مختل".

وأضاف ترامب عبر حسابه بموقع تويتر:" في نيويورك، يبدو أنه هجوم أخر بواسطة شخص مريض ومختل. قوات إنفاذ القانون ستتابع الأمر عن قرب. ليس في الولايات المتحدة!".

وكان عمدة مدينة نيويورك الأمريكية أكد إن الهجوم الذي شهدته منطقة مانهاتن اليوم الثلاثاء "عمل إرهابي".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له عقب الهجوم الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 15 أخرين.

وقالت شرطة نيويورك في بيان لها إن شاحنة دخلت إلى طريق مخصص للدراجات في شارع تشامبرز في مانهاتني بمدينة نيويورك، وصدمت عديد الأشخاص.

وتابعت عبر حسابها بتويتر إن الشاحنة أضابت عديد الأشخاص على الممر، وكان هناك عدد من القتلى وبعض الإصابات.

وتابعت أن الشاحنة استمرت في طريقها لتصدم شاحنة أخرى، قبل أن يغادر المنفذ لتطلق عليه قوات الشرطة النار. وأكدت أنه قيد الاحتجاز.

DNfzgYPXcAA_Xoo

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السلطات الأمريكية: هجوم نيويورك عمل إرهابي

    أخبار

  • هجوم نيويورك: قتلى ودهس لحافلة مدرسية وهتاف "الله أكبر"

    أخبار

  • مندوب لدى مجلس الأمن: الحوثيون جندوا الأطفال في الحروب

    أخبار

  • الشرطة الأمريكية تشرح كيف نفذ قائد الشاحنة هجوم الدهس بنيويورك

    أخبار

إعلان

8f95bc5573.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - برقية اللجنة الأولمبية الدولية للجنة الأولمبية السعودية

مساء الأنوار - برقية اللجنة الأولمبية الدولية للجنة الأولمبية السعودية

دونالد ترامب يعلق على هجوم نيويورك: يبدو أنه شخص مختل أخر

دونالد ترامب يعلق على هجوم نيويورك: يبدو أنه شخص مختل أخر